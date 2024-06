Mercato concurrents OM : Monaco a trouvé une solution si Akliouche s’en va ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco tente de conserver Maghnes Akliouche mais anticipe aussi un possible départ…

Maghnes Akliouche va-t-il rester à l’AS Monaco ? Si l’AS Monaco aimerait le conserver, le PSG et RB Leipzig sont intéressés par son profil. Selon L’Equipe, le profil de Khalil Fayad plairait beaucoup à Adi Hütter. Le joueur de 20 ans a marqué 3 buts en 31 apparitions en Ligue 1 avec le MHSC cette saison, le montant de son transfert est estimé à 9M€. Cependant, l’ASM n’est pas seul sur ce dossier, l’Eintracht Francfort est aussi très intéressé par le jeune milieu de terrain.

A lire : Mercato : Tous les voyants sont au vert pour Conceiçao à l’OM !

🚨 L’AS Monaco est INTÉRESSÉ par Khalil Fayad en cas de départ de Maghnes Akliouche ! • Francfort est également sur le coup et le milieu de Montpellier est estimé à moins de 10M€. 📰 : @lequipe pic.twitter.com/o6NWxg6gfl — Actualité – Ligue 1 🇫🇷 (@ActualiteL1) June 10, 2024





Selon L’Equipe, l’AS Monaco serait très intéressé par l’attaquant du RB Salzbourg, Karim Konaté. Ce dernier a marqué 20 buts et offert 4 passes décisives en 29 matchs de championnat autrichien. L’attaquant international ivoirien est un joueur rapide, puissant, très adroit face au but, bon de la tête ! Le joueur de 20 ans dispose d’un solide contrat jusqu’en 2028 avec le Red Bull Salzbourg. Son transfert ne sera pas en dessous des 20M€ !

A LIRE AUSSI : Ex OM – Kings League : L’énorme craquage de Nasri « on se fait bais… » !

Karim Konaté dans le viseur de Monaco ?

Suspendu par la commission de discipline de la LFP pour 4 matches pour avoir refusé d’afficher le logo de son maillot contre l’homophobie, Mohamed Camara devrait être poussé vers la sortie. Selon FootMercato, l’international malien de 24 ans ne sera pas retenu cet été en cas d’offre correcte. Adi Hütter n’en a pas fait un titulaire indiscutable et pourrait donc reconstruire un milieu de terrain avec un autre départ à ce poste celui de Fofana. Des clubs saoudiens auraient déjà des vues sur Mohamed Camara pourrait quitter l’ASM pour un montant évalué entre 15 et 20 millions d’euros.

A LIRE AUSSI : Ex OM – Kings League : L’énorme craquage de Nasri « on se fait bais… » !

Camara transféré cet été ?



A LIRE : OM : Les 5 points à retenir des interviews de McCourt !