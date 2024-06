Mercato concurrents OM : Monaco demande 30M€, de quoi refoidir un prétendant !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Annoncé la semaine dernière par Fabrizio Romano, laisse Monaco pourrait se séparer de son latéral droit brésilien Vanderson. Comme annoncé la semaine dernière Tottenham serait très intéressé par le joueur en cas de départ d’Emerson Royal. Naples se serait rejouté aux prétendants.

C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé Sur Twitter la semaine dernière. Monaco pourrait bien laisser partir son latéral droit brésilien Vanderson. Tottenham est très intéressé par le joueur. Mais le joueur brésilien suscite de l’intérêt chez d’autres clubs, comme l’annonce la Gazzetta dello Sport, Naples ciblerait également le défenseur. Néanmoins l’indemnité de transfert demandée par Monaco a calmé les Italiens. L’ASM en demanderait au moins 30 millions. Une demande qui aurait calmez les dirigeants napolitains.

Ligue des champions avec Monaco

Vanderson le jeune latéral droit international brésilien compte 2 sélections avec la Seleção. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la principauté il a disputé 20 matchs de championnat cette saison et a inscrit 3 buts et une passe décisive. Selon transfermarkt sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros. Pour rappel l’AS Monaco à terminer 2e de Ligue 1 ce qui assure une place en poule de Ligue des champions. Un argument de taille pour le pousser à rester dans le club de la principauté. En sachant que Naples ne dispute aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Et que Tottenham le disputera que la Ligue Europa.

