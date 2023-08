Mercato concurrents OM: Monaco insiste sur un gros coup à 40M€ !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) En Italie, le dossier Folarin Balogun a été cité pour l’Inter Milan, son nom a également circulé du RC Lens et Monaco est aussi sur le coup !

Après une énorme saison au Stade de Reims avec 22 réalisations et 3 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues, Folarin Balogun a été cité comme l’une des pistes de l’Olympique de Marseille. Seulement, son prix aurait refroidi la direction marseillaise qui a préféré recruter un joueur plus expérimenté en la personne de Pierre Emerick Aubameyang.

D’autres pensionnaires de Ligue 1 ont apprécié les prestations du joueur de 22 ans. Selon la Gazzetta dello Sport, le RC Lens reste à l’affût dans ce dossier. L’attaquant qui appartient à Arsenal n’a toujours pas trouvé de point de chute mais pourrait bientôt rebondir. Le quotidien sportif italien affirme que l’Inter Milan est sur le point de passer à l’action pour le buteur.

L’AS Monaco revient à la charge pour Balogun !

Selon les informations de RMC Sport, Monaco a fait une offre de près de 40 millions d’euros pour le buteur américain, rejetée par Arsenal. La venue d’un renfort offensif est indispensable pour l’ASM, encore plus depuis la sérieuse blessure de Breel Embolo. Le club de la principauté ne compte pas lâcher l’affaire dans ce dossier. D’après Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport, les dirigeants monégasques vont revenir à la charge pour le joueur. Ils ont un accord de principe avec l’ancien rémois mais doivent faire face à une concurrence rude de plusieurs clubs dont l’Inter.