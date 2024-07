Mercato concurrents OM: Monaco lâche 20 millions pour cette révélation de 17 ans !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco doit se renforcer en attaque après avoir raté Mikautadze, le club de la principauté vise une pépite française. L’ASM devrait signer un attaquant de 17 ans.

L’AS Monaco va disputer les phases de poules de la Ligue des Champions, en effet le club a terminé 2e du championnat la saison passée. Après le départ de Wissam Ben Yedder, le club du rocher est à la recherche de son remplaçant. Longtemps sur le dossier Mikautadze, l’attaquant géorgien a changé d’avis au dernier moment en s’engageant à Lyon. Selon Fabrizio Romano, Monaco a conclu un accord pour signer George Ilenikhna. Né en 2006, le jeune attaquant de 17 ans devrait arriver dans la principauté en provenance du Royal Antwerp, le montant du transfert est estimé à environ 20 millions d’euros. Les tests médicaux sont prévus, le transfert devrait être officialisé d’ici la fin de la semaine. La saison dernière il a disputé 42 matchs et inscrit 14 buts, très prometteur pour un joueur de 17 ans. Reste à voir si le jeune joueur assumera la pression d’un gros transfert comme celui-ci.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: AS Monaco agree deal to sign 2006 born talent George Ilenikhena, here we go!

Deal in place with Royal Antwerp for fee around €20m, medical tests booked — all set to be completed this week.

Ilenikhena has agreed on terms, huge move for present and future. pic.twitter.com/5YGfaeACWN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024