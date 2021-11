Mercato concurrents OM : Monaco va prendre un gros chèque, retour de Lloris en Ligue 1 et le LOSC donne déjà un bon de sortie !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM ! (LOSC, PSG, OGC Nice, Monaco, Lyon…) Au programme ce lundi : Monaco va prendre un gros chèque, retour de Lloris en Ligue 1 et le LOSC donne déjà un bon de sortie !

Mercato concurrents OM : Un gros chèque dès cet hiver pour l’AS Monaco?

L’AS Monaco pourrait récupérer un gros chèque dès cet hiver ! En effet, la sensation Aurélien Tchouaméni serait toujours la priorité de Chelsea qui aimerait un milieu de terrain. D’autres clubs sont intéressés par son profil !

Au début du mercato d’été, Chelsea se serait intéressé au profil de Boubacar Kamara. Le minot n’a pas trouvé d’accord avec le club anglais. Les Blues se seraient penché sur Aurélien Tchouaméni qui évolue à l’AS Monaco.

Le Real Madrid et Chelsea apprécient Tchouaméni

En effet, le milieu de terrain a passé un cap cette saison en intégrant l’Equipe de France. L’AS Monaco commence à avoir des prétendants XXL pour leur joueur. Marca nous informe ce lundi que Chelsea reste à l’affût pour le récupérer. Son recrutement serait même urgent !

Le Real Madrid serait également intéressé par son profil mais n’aurait pas encore accélérer dans ce dossier. Eduardo Camavinga vient d’être recruté, un nouveau milieu n’est pas la priorité du club madrilène. Les performances du Monégasque ne sont pas passé inaperçu. Un gros chèque pourrait donc être récupérer par le club !

Pour Chelsea, le recrutement d’Aurélien Tchouaméni est considéré comme urgent ! 🇫🇷 Le monégasque est également très apprécié par le Real Madrid, mais qui pour l’instant, n’est pas passé à l’attaque. (MARCA) pic.twitter.com/UBagwhQvA9 — BeFoot (@_BeFoot) November 15, 2021

Mercato concurrents OM : Cet ancien joueur de Nice et Lyon n’écarte pas un retour en Ligue 1 !

La saison dernière, le nom d’Hugo Lloris est apparu comme l’une des pistes de l’OGC Nice. En fin de saison dernière, c’est Lyon qui a tenté de recruter un autre gardien : André Onana afin de concurrencer Anthony Lopes.

Je ne ferme aucune porte — Lloris

Sous le maillot de l’Equipe de France, Hugo Lloris, passé par les deux clubs français, s’est exprimé au sujet de son avenir. En fin de contrat en juin 2022, il n’écarte pas un départ de Tottenham et se verrait même faire un retour en France.

« Ma situation contractuelle ? Je ne suis pas inquiet. J’ai toujours donné ma priorité aux Spurs, on aura des discussions dans les mois à venir. Il faut redresser la situation qui n’est pas idéale et répondre aux exigences de Conte et de notre nouveau staff. Je ne ferme aucune porte. Je prends du plaisir dans la performance, quand il y a des ambitions, des objectifs précis, un cadre bien défini de travail, un style de jeu bien défini, une philosophie de travail.. c’est ce qui compte à mes yeux. J’ai toujours donné ma priorité aux Spurs car il y avait un projet, et que je m’y sens très bien. […] Je suis toujours à la recherche d’un trophée avec le club mais ça n’enlève rien à ce qu’on a pu faire ces dernières années. » Hugo Lloris – Source : Conférence de presse

Mercato concurrents OM : Déjà un bon de sortie pour un joueur du LOSC?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Monaco, LOSC, Stade Rennais…) Les Lillois ont déjà donné un bon de sortie à l’un de leur joueur !

Ces dernières semaines, le joueur Cheikh Niasse aurait formulé une lettre au LOSC afin d’avoir un bon de sortie pour le prochain mercato. La Voix du Nord en avait d’ailleurs publié un extrait.

Niasse a eu gain de cause

« Je vous supplie de donner une suite à tout transfert me concernant au prochain mercato de janvier 2022. Je vous demande officiellement de quitter le club », avait transmis au club lillois le joueur âgé de 21 ans.

Presque inutilisé par Jocelyn Gourvennec, le milieu de terrain aurait obtenu gain de cause ! En effet, toujours selon La Voix du Nord, il devrait être transféré dès cet hiver. Prêté en Grèce la saison dernière, il avait été prêté en Grèce où il a joué plusieurs matchs et attiré quelques clubs. Les prétendants ne devraient pas manquer cet hiver pour le récupérer. Cet été, plusieurs clubs auraient manifestés leur intérêt d’après le journal L’Equipe…