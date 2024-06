Mercato concurrents OM: Monaco veut ce talent espagnol ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Monaco serait intéressé par un jeune défenseur âgé de 19 ans. L’ASM aimerait renforcer sa défense la saison prochaine en vue de la participation à la Ligue des champions.

L’AS Monaco en tête d’affiche depuis hier suite à la rumeur d’un potentiel rachat par l’Arabie saoudite. L’ASM ne perd pas de temps dans ce mercato estival. En effet le club de la principauté doit se renforcer en vue de la participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Selon le quotidien espagnol AS, le club du rocher aimerait relancer un jeune défenseur évoluant au Sporting CP. Ivan Fresneda Le jeune défenseur espagnol n’a fait que 11 apparitions la saison dernière à cause d’une blessure et aimerait se relancer.

L’AS Monaco s’intéresse à Ivan Fresneda ! 🇪🇸👀 La Roma est également sur le coup. 🗞 @ojogo pic.twitter.com/jL9eSGsump — Scoop Ligue 1 (@ScoopLigue1) June 24, 2024

Très convoité

Le défenseur central prometteur attire la convoitise de différents clubs en Europe. Des clubs comme Chelsea ou encore le FC Barcelone aimerait s’attacher les services du natif de Madrid. L’AS Roma aimerait aussi recruter le jeune défenseur d’1m83. L’AS Monaco va devoir trouver les arguments pour convaincre le défenseur de 19 ans de rejoindre le rocher. Fresneda dispose d’une clause libératoire d’environ 80 millions d’euros, Monaco va devoir négocier et ne compte pas payer cette clause. Sous contrat avec le club portugais jusqu’en 2028 sa valeur marchande actuelle est estimée à 9 millions d’euros en raison de sa saison faible en temps de jeu. Reste à voir s’il choisira Monaco parmi tous les clubs intéressés.

