Mercato Concurrents OM : Monaco veut conserver sa pépite malgré l’intérêt de ce club anglais !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Alors que l’ASM fait de Georges Mikautadze sa priorité dans ce mercato estival, le club doit aussi tenter de conserver un de ses meilleurs jeunes.

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, « Maghnes Akliouche est également sur la liste de Crystal Palace tout comme le Paris Saint-Germain et d’autres clubs car il suscite beaucoup d’intérêt. Le directeur de l’AS Monaco, Thiago Scuro, s’est déclaré « confiant dans le maintien d’Akliouche et des discussions sont en cours pour prolonger son contrat ».

🇫🇷 Maghnes Akliouche’s also on the list of Crystal Palace after Paris Saint-Germain and more clubs as he’s attracting lot of interest.

AS Monaco director Thiago Scuro said that he’s « confident to keep Akliouche and talks are ongoing to extend his contract ». pic.twitter.com/Mnef43b4HA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024