Mercato concurrents OM : Le PSG va-t-il lâcher sa pépite au Bayern ?

C’est le dossier chaud côté Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. La pépite Xavi Simons, ne compte pas retourner au Paris Saint-Germain cette saison. Alors qu’il était prêté à Leipzig, le joueur aurait trouvé un accord salarial avec le Bayern de Munich. Qualifié pour les quarts de l’euro hier face à la Roumanie (3-0) où il a délivré une passe décisive. Le jeune joueur de 21 ans est monté en puissance depuis la saison dernière, et s’impose de plus en plus parmi les futurs grands joueurs. C’est pour cela que le Paris Saint-Germain aimerait rapatrier son joueur.

Un accord salarial entre le Bayern et Simons

🚨 Xavi Simons has reached a salary agreement with Bayern Munich. €6m gross, which can rise to €12m. The player has already told PSG he wants to leave. (Source: @fabricehawkins) pic.twitter.com/g76tbT1cgC — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 2, 2024

Le joueur et le Bayern Munich auraient trouvé un accord salarial qui se situerait autour des 6 millions d’euros brut par an. Un accord qui inclurait des bonus qui peuvent faire grimper le revenu annuel entre 10 et 12 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain doit décider du sort de son joueur afin de connaître ses intentions, néanmoins le PSG ne compte pas vendre sa pépite. De son côté le RB Leipzig aimerait garder Xavi Simons un an de plus en près.

