Mercato concurrents OM : Ndombele tout proche de signer en Ligue 1 !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’ancien lyonnais Tanguy Ndombele devrait retourner en France pour la saison 2024 2025. Pour l’instant son club le français aurait déjà trouvé une destination ou rebondir.

🚨EXCL: 🔴⚫️🦅🇫🇷 #Ligue1 | 🔐 Accord trouvé entre Tanguy Ndombele et l’OGC pour un contrat jusqu’en juin 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ❗️ 🔥 Le milieu de 27 ans a refusé des offres importantes en Europe et dans le Golf pour rejoindre les Aiglons. Un choix validé par Maurice et Haise 👀 Ndombele… pic.twitter.com/iFQqQkeeXg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 2, 2024

Selon Santi Aouna sur twitter, Tanguy Ndombele pour trouver un accord avec l‘OGC Nice. Le français devrait signer un contrat jusqu’en 2026. Selon le journaliste le milieu de 27 ans aurait refusé plusieurs offres importantes dans le golfe et en Europe pour rejoindre les Aiglons. Le nouveau coach de Nice Franck Haise aurait revalidé la venue de l’ancien lyonnais. Le joueur serait le profil parfait pour remplacer Khéphren Thuram en partance pour l’Italie. Un milieu de terrain box-to-box capable d’apporter offensivement et défensivement avec un gros volume de jeu. Néanmoins tout dépendra du joueur, en effet tout le monde connaît son caractère souvent décrit comme nonchalant et capable du meilleur comme du pire sur un terrain. Cette saison il a évolué en Turquie avec Galatasaray, il a disputé 24 matches toutes compétitions confondues et délivré une passe décisive. Sa valeur marchande est estimée aujourd’hui à environ 8 millions d’euros. Pour rappel Nice va le récupérer gratuitement libre de tout contrat. Il retrouve la Ligue 1 après l’avoir quitté pour rejoindre Tottenham où il n’a jamais réussi à vraiment s’imposer. Selon le journaliste, le joueur est déjà affûté physiquement et souhaite réaliser une grande saison. Reste à voir si le pari sera gagnant pour les Niçois.