Concurrents OM: « Rien ne va plus à Nice »

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Sur les Ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a brièvement évoqué l’OGC Nice en indiquant que « rien n’allait plus » chez les Aiglons.

Dans l’After Foot, Daniel Riolo a brièvement évoqué le club de la Côte d’Azur en affirmant que « rien n’allait plus ».

« Rendez-vous mardi pour parler de Nice. Pas mal de choses à dire. Rien ne va plus. Tendance à envisager une fin de saison très compliqué« , a indiqué Riolo.

Farioli reste confiant malgré la mauvaise passe de Nice

Interrogé après l’élimination en quart de finale de son équipe face au Paris Saint-Germain, Francesco Farioli est resté optimiste malgré un sixième match consécutif sans victoire:« Il y a eu deux parties dans ce match. D’abord les vingt premières minutes, où nous avons eu du mal face à la qualité et la mobilité du PSG, puis nous avons retrouvé du courage, a affirmé l’entraîneur niçois. Les 70 dernières minutes étaient bien meilleures, il aurait pu y avoir 4-4, il y a eu tellement d’occasions. Nous avons pu construire, nous avons récupéré le ballon plus haut. C’était un bon match pour le foot français. Nous sommes fiers de notre match. Paris a fait un match comme lorsque nous sommes venus ici en septembre dernier. Leur qualité de passes, leur mobilité nous ont fait souffrir. Il faut accepter le score. Bravo au PSG et à Luis Enrique », a-t-il ajouté.

À noter que les Aiglons pointent actuellement à la 6e place de Ligue 1 avant le choc face à Lens ce samedi.

