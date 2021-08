Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce mercredi : Nice intéressé par un attaquant lyonnais, duel Lille – Montpellier pour un buteur, bientôt un départ à Lyon

MERCATO CONCURRENTS OM : APRÈS DELORT, NICE S’ATTAQUE À UN AUTRE ATTAQUANT ALGÉRIEN !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Avec le probable échec du dossier Andy Delort, les Aiglons se positionnent sur Islam Slimani !

Ces derniers jours, l’avenir d’Andy Delort à Montpellier a été remis en question par plusieurs médias. Récemment, par Prime Video, il a été envoyé à l’OGC Nice pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier mais une proposition de l’OM aurait fait douter l’international algérien.

DELORT À NICE, ÇA SE COMPLIQUE?

En effet, Nice-Matin confirmait ce mardi que l’Olympique de Marseille est revenu à la charge pour récupérer Andy Delort. Un coup dur pour l’OGC Nice qui avancerait donc sur un plan B. En effet, selon les informations du 10 sport, les Aiglons verraient d’un bon oeil l’arrivée d’Islam Slimani.

Sous contrat avec Lyon, l’international algérien pourrait quitter le club présidé par Jean-Michel Aulas. Sur Transfermarkt, il n’est évalué qu’à 3 millions d’euros et n’a plus qu’un an de contrat. A 33 ans, il n’est pas un élément essentiel de l’effectif de Peter Bosz et pourrait être transféré, encore plus avec la probable arrivée de Sardar Azmoun à Lyon.

EXCLU @le10sport : Nice se renseigne sur… Slimani (Lyon) ! Prise de température pour connaître les conditions du dossier. Plan B Delort ou piste si Dolberg part ?https://t.co/mKXdcl0bdf — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 25, 2021

MERCATO : « DELORT A EU DE VRAIS CONTACTS AVEC L’OM ! »

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille, Bengous et Paga nous ont livré leurs informations au sujet d’un transfert d’Andy Delort à l’Olympique de Marseille.

« Il (Andy Delort) nous en dira pas plus parce qu’à mon avis c’est la bataille entre Nice et l’Olympique de Marseille. Nous, on rêverait de l’avoir à l’OM. Delort a eu des vrais contacts avec l’OM mais après tu sais comment ça marche… Est-ce qu’il y a une vraie volonté derrière ? De mettre l’argent ? S’il va à Nice, il sera associé aux côtés de Dolberg. À l’OM, il pourrait jouer avec Milik mais dans ce cas tu condamnes quelqu’un. En tout cas, les envies d’Andy, c’est écrit pas moi qui vais le dire mais son envie première, c’est de venir à l’Olympique de Marseille. Après, je ne sais pas ce qu’il en est derrière. On ne sait pas. On fait pas partie du staff mais on veut juste que notre ami signe à l’OM. Il nous faut un mec comme ça, c’est un génie. Il le mange le ballon. » Paga – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)

« Je l’ai rencontré il y a deux jours, je suis monté à Sète. Je l’ai vu et je lui ai même remis un maillot de l’Olympique de Marseille floqué à son nom avec le numéro 9. Après, on n’est pas derrière les bureaux, derrière les agents mais je sais très bien que son ambition c’est l’OM. Il a toujours revendiqué le fait d’aimer l’Olympique de Marseille. De ce qu’on a vu hier du match Nice – OM, je pense qu’il ira à Nice à contre cœur. » Bengous – Source : Débat Foot Marseille (23/08/2021)

MERCATO CONCURRENTS OM : LE LOSC ET MONTPELLIER FONCENT SUR UN ATTAQUANT !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Selon les informations du journaliste Nabil Djellit, le LOSC, Montpellier et l’ASSE pourraient récupérer un buteur !

Le mercato en Ligue 1 s’emballe depuis ces dernières heures. A moins d’une semaine de la fin, les clubs foncent pour se renforcer et surtout remplacer les probables départs de dernières minutes comme à Montpellier où Andy Delort pourrait débarquer à l’OM ou à Nice.

BATAILLE EN LIGUE 1 POUR RÉCUPÉRER MOSTAFA MOHAMED !

L’Equipe affirmait il y a quelques jours qu’en cas de départ de Delort ou de Laborde, Montpellier pourrait bien offrir un contrat à Valère Germain. Selon le journaliste Nabil Djellit, l’attaquant égyptien qui évolue à Galatasaray, Mostafa Mohamed, serait une piste sérieuse pour le LOSC et Montpellier en cas de départs.

L’ASSE est intéressé par son profil. Bordeaux l’est également. Ce sera une bataille en Ligue 1 pour récupérer celui qui a marqué cinq buts en huit rencontres la saison dernière avec le club turc. Âgé de 23 ans, il est évalué à 6,5 millions d’euros par le site Transfermarkt.

« De nouveau sur le marché, le buteur égyptien de Galatasaray, Mostafa Mohamed pourrait débarquer en L1. Saint-Etienne de nouveau intéressé tout comme Bordeaux, Lille voire Montpellier en cas de départ confirmé des attaquants « maison » » Nabil Djellit – Source : Twitter (24/08/21)

De nouveau sur le marché, le buteur égyptien de Galatasaray, Mostafa Mohamed pourrait débarquer en L1. Saint-Etienne de nouveau intéressé tout comme Bordeaux, Lille voire Montpellier en cas de départ confirmé des attaquants « maison ». #Mercato pic.twitter.com/MkzBAbx0HA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 24, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : UN BEAU CHÈQUE ATTEND LYON !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Lyon s’apprête à recevoir un chèque de 17,5 millions d’euros pour la vente de Maxwel Cornet à Burnley !

Le mercato se poursuit du côté de Lyon. Après avoir enregistré les départs de Memphis Depay, Melvin Bard, Jean Lucas ou encore Joachim Andersen, les Gones s’apprêtent à perdre un nouveau joueur d’ici la fin du mercato. En effet, depuis ces dernières semaines, les médias annoncent avec insistance que Maxwel Cornet serait sur le point de s’engager du côté de Burnley. Et la récente arrivée d’Emerson Palmieri semble avoir accéléré son départ ces dernières heures.

ACCORD LYON – BURNLEY POUR CORNET

À en croire la presse anglaise ainsi que RMC Sport, l’arrivée de Maxwel Cornet du côté de Burnley semble imminente. En effet, les deux clubs se seraient mis d’accord sur un transfert d’un montant de 17,5 millions d’euros. RMC Sport révèle même que les agents du joueur sont attendus en Angleterre pour finaliser son transfert cette après-midi. Alors qu’il privilégiait un départ du côté de l’Allemagne ou une nouvelle saison avec Lyon, Maxwel Cornet doit désormais prendre sa décision quant à son avenir.

🔴 L’OL et Burnley auraient trouvé un accord pour Maxwel Cornet à hauteur de 17,5 M€. Les agents du joueur seront en Angleterre, ce mercredi. Le dénouement est tout proche. (@RMCsport) https://t.co/NptXnNVgI5 pic.twitter.com/OmgdBvjCaO — Actu Foot (@ActuFoot_) August 25, 2021

LE MERCATO LYONNAIS N’EST PAS ENCORE TERMINÉ

En grande difficulté depuis le début de la saison, Lyon n’a certainement pas terminé son mercato. Récemment, les Gones ont enregistré l’arrivée de Xherdan Shaqiri en provenance de Liverpool pour se renforcer dans le secteur offensif. Si ça bouge au niveau des arrivées, d’autres départs pourraient encore intervenir. En effet, à en croire le 10 sport, l’OGC Nice lorgnerait sur le profil d’Islam Slimani. Après avoir déjà chipé Melvin Bard à Lyon depuis le début du mercato, le club azuréen compte bien attirer l’Algérien pour l’associer aux côtés de Kasper Dolberg dans le 4-4-2 de Christophe Galtier.

En cas de départ d’Islam Slimani, Lyon serait à l’affût pour tenter de récupérer Sardar Azmoun. En effet, les Gones auraient proposé un montant de 11 millions d’euros au Zénith Saint-Pétersbourg pour récupérer l’international iranien. Reste à savoir si le club russe se contentera de cette somme pour se séparer de son buteur d’ici la fin du mercato.