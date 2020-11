Mercato concurrents OM : Nouveau jackpot à venir pour le LOSC, le nouveau Mané serait à Rennes, Lyon vise aussi cet attaquant…

FCM vous propose les infos qui ont fait l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu ce lundi: Nouveau jackpot à venir pour le LOSC, le nouveau Mané serait à Rennes (dixit Klopp), Lyon lorgne aussi sur cet attaquant pisté par l’OM…

Mercato concurrent OM : Nouveau jackpot à venir pour le LOSC !

À nouveau étincelant contre Lorient (4-0, 11e journée de Ligue 1), Yusuf Yazici donne enfin la pleine mesure de son talent avec Lille. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, les Dogues s’en frottent déjà les mains. Le nom de Renato Sanchez est déjà évoqué comme un possible gros départ cet été, Yazici pourrait aussi être très demandé…

Pour boucler la venue du milieu offensif international turc, les Dogues avaient mis les petits plats dans les grands, réglant à Trabzonspor un chèque de 16,5 M€ plus un intéressement de 20% sur une future revente. De plus, si le joueur dispute 25 matches avec le LOSC, Trabzonspor percevra 1 M€ supplémentaire. Ces récentes performances éveillent l’intérêt d’écuries encore plus huppées. Les rumeurs parlent notamment d’Arsenal ou de la Lazio, qui s’intéressait déjà à lui avant sa signature au LOSC jusqu’en juin 2024.

« Les performances actuelles de Yusuf sont le produit d’un travail acharné. Il travaille vraiment bien. C’est tout à fait normal qu’il y ait des hauts et des bas dans le football. Il revient d’une grave blessure. En étant régulier, discipliné et patient, il affiche ce degré de performance. J’espère qu’il va continuer comme ça. C’est entre ses mains. C’est vraiment un honneur que les grands clubs s’intéressent à Yusuf. Parce que Yusuf a des objectifs et se dirige vers cet objectif. Lorsque Yusuf aura atteint son véritable potentiel, les Lillois veulent le vendre à de très bons clubs pour un très bon prix, et cela ne semble pas si loin. »

Adem Cecebi – Source : Foot Mercato (23/11/2020)

Mercato concurrent OM : Le nouveau Mané serait à Rennes (dixit Klopp) !

Le Stade Rennais a réalisé un gros coup en fin de mercato, pour remplacer Raphinha parti en Angleterre, les Bretons se sont offert Jérémy Doku, jeune international belge. Pour se l’offrir, le Stade Rennais a cassé sa tirelire et a offert près de 26 millions d’euros à Anderlecht. Âgé de 18 ans, il y a signé un contrat de 5 ans.

Dans un entretien accordé au quotidien belge La Dernière Heure, le père du joueur, David Doku, a révélé à quel point son fils avait éveillé l’intérêt des grands d’Europe. Il est revenu sur sa rencontre avec les Reds de Liverpool…

« C’est Liverpool qui m’a fait la meilleure impression. Ils savaient déjà quelle maison Jérémy pourrait habiter et dans quelle école il irait. Steven Gerrard, coach des U18 à l’époque, était venu nous parler, nous montrer des vidéos de Jérémy… il savait tout de lui. Puis Jürgen Klopp m’a invité dans son bureau. Il voulait faire de mon fils le successeur de Sadio Mané. Le préparer dans l’ombre pour qu’il soit prêt à le remplacer dans quelques années. C’était impressionnant »

David Doku – Source : La Dernière Heure

Mercato concurrent OM : Lyon aussi lorgne sur cet attaquant pisté par l’OM ?

Actuellement second meilleur buteur du championnat de Ligue 1 avec 8 buts, Boulaye Dia serait l’une des pistes de Pablo Longoria au poste de numéro 9. Son bon début de saison commence à attiser de nombreux clubs. Alors que le joueur est resté à Reims cet été malgré des offres à l’étranger, notamment en Italie, il dispose d’un bon de sortie cet hiver…

Selon le 10Sport, Lyon suivrait la situation de Boulaye Dia de manière très attentive afin de pallier les éventuels départs de Memphis Depay ou Moussa Dembélé. Du côté de l’OM, la direction pense très sérieusement à lui depuis un petit moment. Et si Marseille maintient régulièrement le contact avec Boulaye Dia et son entourage dixit le média, il faut désormais compter sur les intérêts de l’Olympique Lyonnais dans ce dossier.

Dans les colonnes de l’Équipe, Boulaye Dia a rappelé tout récemment ce qui guiderait ses choix de départ. L’attaquant sénégalais privilégierait le sportif avant tout et donc un club où il pourra prétendre à un temps de jeu conséquent. Dans une interview accordée à France 3, Sadio Mané reconnaît que son coéquipier en sélection devrait rapidement quitter le Stade de Reims…

» Je ne le connaissais pas avant, mais depuis le début de la saison j’ai commencé à le suivre, et je suis vraiment impressionné par ses qualités. Je pense qu’il ne va pas durer là-bas, il ne va pas durer à Reims croyez-moi ! » Sadio Mané – Source : France 3 (22/11/2020)