Mercato concurrents OM : Osimhen rassuré par un cadre de Naples, le PSG fonce sur un joueur de Lyon, la Premier League fait monter les enchères pour Gabriel…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato concurrents du jour ! Ce samedi au menu : Osimhen rassuré par un cadre de Naples, le PSG fonce sur un joueur de Lyon, la Premier League fait monter les enchères pour Gabriel…

Le Napoli serait en discussion avec Victor Osimhen pour la saison prochaine. L’attaquant nigérian aurait appelé Kalidou Koulibaly pour évoquer la vie à Naples et parler des problèmes de racisme en Italie…

Le racisme dans le football reste un problème qui perdure malgré les campagnes de l’UEFA… Ces dernières années, c’est l’Italie qui a été le plus touché. De quoi faire douter certains joueurs avant de s’engager en Serie A.

Annoncé au Napoli par plusieurs médias, Victor Osimhen aurait contacté Kalidou Koulibaly pour évoquer ce problème. L’international sénégalais a rassuré le Nigérian lors d’une conversation téléphonique. Le défenseur l’a confirmé à la Gazzetta Dello Sport.

« C’est vrai qu’il m’a appelé. Nous avons parlé du racisme. Je lui ai dit qu’en venant à Naples, il n’aura pas ces problèmes. Il choisira la bonne ville. J’ai moi aussi ressenti l’amertume engendrée par les insultes racistes, mais jamais à Naples. Je l’ai rassuré. Je lui ai dit que s’il venait, il aurait le meilleur choix. Ensuite, les dirigeants devront faire le reste. »

Kalidou Koulibaly – Source : Gazzetta Dello Sport

Arrivé en 2018 à Lyon, Léo Dubois serait pisté par le Paris Saint-Germain au mercato estival. Le latéral droit venu du FC Nantes ferait parti d’une liste élargie de Leonardo.

Il était annoncé à l’Olympique de Marseille en même temps que Valentin Rongier mais Léo Dubois a préféré rejoindre Lyon au mercato d’été 2018. Après deux saisons sous le maillot rhodanien, le latéral droit s’est fait une place de titulaire et a même goûté à l’Equipe de France.

Ses récentes performances n’ont pas laissé insensibles certains clubs européens mais également français. En effet, ce vendredi Foot Mercato affirme que Léo Dubois ferait parti d’une liste élargie de latéraux pour remplacer Thomas Meunier au PSG. Le défenseur belge a laissé un trou depuis son départ pour le Borussia Dortmund. Leonardo apprécierait le profil de Dubois mais Lyon ne serait pas disposé à laisser filer son joueur, en contrat jusqu’en 2024. D’autres noms en Ligue 1 ont été cités dans cette liste comme Hamari Traoré qui évolue au Stade Rennais.

Annoncé au Napoli, le duo Osimhen – Gabriel est toujours au LOSC. Pour le défenseur brésilien, un club de Premier League aurait débuté les négociations en proposant une somme plus conséquente que Naples.

Le LOSC devrait empocher un vrai jackpot lors de ce mercato estival 2020. Le club lillois a révélé deux joueurs qui intéressent fortement les clubs européens : Victor Osimhen et Gabriel. Les deux joueurs devaient d’ailleurs quitter la Ligue 1 pour rejoindre le Napoli.

Pour le moment, aucune officialisation mais pour le défenseur brésilien, les enchères commencent. Selon Sky Sports, un club anglais qui n’aurait pas fuité serait également intéressé par son profil et aurait proposé un chèque de 24 millions d’euros afin de le récupérer.

Une somme 4 millions d’euros au dessus de celle proposée par le Napoli il y a encore quelques semaines. Everton, qui suit également le joueur depuis un moment n’aurait pas laissé tomber le dossier et pourrait formuler une offre. Le joueur quant à lui serait enclin à rejoindre l’Italie où le projet du Napoli l’aurait séduit.

🗞Another Premier League team has bid for Lille’s Gabriel. Gabriel has been made aware of the bid but is still deciding where he wants to go.

(Source – Sky Sports) pic.twitter.com/UFOprazDUN

— The Toffee Blues (@EvertonNewsFeed) July 9, 2020