Mercato concurrents OM : Quatre départs évoqués au LOSC, trois potentielles arrivées à Rennes et une envie pour Garcia à Lyon…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce jeudi : quatre départs évoqués au LOSC, trois potentielles arrivées à Rennes et une envie pour Garcia à Lyon…

Quatre départs possibles au LOSC… qui connait les potentiels successeurs !

Lille s’attend à perdre un ou plusieurs joueurs d’ici la fin du mercato (5 octobre). L’Équipe fait un point sur la situation lilloise.

Hier, FCM faisait un état des lieux sur la situation des joueurs en partance du côté du LOSC. Ce jeudi, le journal L’Équipe apporte des suppléments d’informations. Selon le média français, deux Lillois sont surveillés à la loupe par la direction nordiste. Il s’agit de Boubakary Soumaré et Jonathan Ikoné. Le dernier, international français, intéresse beaucoup d’écuries. L’AC Milan, l’Inter, le Napoli, Dortmund et des formations anglaises lorgnent sur le milieu de terrain. L’ancien Parisien est sous contrat jusqu’au mois de juin 2023 avec les Dogues. Le LOSC aimerait récupérer une trentaine de millions d’euros sur son joueur. Mais le numéro 10 à Lille réfléchirait aux Bleus et à l’Euro avant de prendre sa décision… En cas de départ, le dernier quatrième de Ligue 1 songerait à recruter Alfredo Morelos (24 ans) des Glasgow Rangers.

Morelos, Niasse et Ferreira dans le viseur du LOSC ?

Concernant Boubakary Soumaré, le jeune milieu de terrain (21 ans) est lié contractuellement jusqu’en juin 2022 avec la formation entrainée par Christophe Galtier. En cas de départ du joueur formé au PSG, Cheikh Niasse renforcerait l’entrejeu lillois, qui pourra également prochainement compter sur Eugenio Pizzuto, nous rapporte L’Équipe.

Zeki Çelik, arrière droit, et Adama Soumaoro, défenseur central, pourraient bouger d’ici la fin du mercato. Le latéral turc (23 ans), sous contrat jusqu’en juin 2023, était pisté par l’AS Rome la saison passée. Mais les dirigeants lillois ne sont pas pressés de le vendre. En cas de départ, Joao Fonseca Ferreira (19 ans) du Benfica Lisbonne pourrait le remplacer. Concernant Soumaoro (28 ans), le franco-malien sort d’un prêt peu concluant au Genoa. Ces derniers n’ont pas levé l’option d’achat prévue. Considéré quatrième dans la hiérarchie des défenseurs au LOSC, Soumaoro ne sera pas bradé par les Dogues. Mais un départ semble plus que jamais d’actualité pour le rugueux défenseur central.

Encore 3 recrues à Rennes ?

Le Stade Rennais devrait accélérer le pas en cette fin de mercato. Jeff-Reine Adélaïde, Alfred Gomis, Jean-Clair Todibo… quels joueurs vont atterrir en Bretagne ?

Le dernier troisième de Ligue 1 et co-leader du nouvel exercice devrait connaitre une fin de mercato agité. La formation entrainée par Julien Stéphan souhaite se renforcer à trois postes précisément. Le premier semble inéluctable, celui de gardien de but. Edouard Mendy vient, après de longues semaines de négociations, définitivement de quitter le club pour rejoindre Chelsea. La piste la plus chaude pour le remplacer mène à Alfred Gomis, de Dijon. Kevin Trapp, Rui Silva et Dominik Livakovic sont aussi d’actualité mais passent en second plan a priori.

Jeff Reine-Adélaïde et un défenseur droitier axial à Rennes ?

« Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu’on trouve une solution. J’ai besoin d’avancer« , a lâché Jeff Reine-Adélaïde en début de saison, au journal L’Équipe. Rennes en a profité pour se saisir du dossier. Mais la somme réclamée (près de 30 M€) par Lyon refroidit les ardeurs bretonnes. « Pour l’instant, c’est un joueur qui peut plaire et qui séduit beaucoup de monde à l’intérieur du club. Ce sont des montants (30 M€) très, très importants, je ne peux pas vous dire que la transaction se fera à ce montant-là », a répondu de son côté Florian Maurice, le directeur technique du SRFC, avant le match face à Monaco (2-1), au micro de Canal +.

Du côté du défenseur central, tant désiré depuis le début du mercato, une recrue est toujours attendue. Si le dossier Diego Godin a échoué, et celui menant à Fikayo Tomori (Chelsea) semble en mauvaise posture, le club breton pense à d’autres éléments. Les rumeurs du moment mènent à Mohamed Simakan, de Strasbourg, et Jean-Clair Todibo, du Barça. Cette dernière option a été écartée par le coach Julien Stéphan ce jeudi en conférence de presse : « Todibo ? J’ai cru lire que c’était notre priorité, ce n’est pas forcément la bonne piste ! »

Garcia souhaite se renforcer en défense

L’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille souhaite recruter un défenseur central, nous apprend L’Équipe. Mais sans nouveau départ à Lyon, Rudi Garcia ne devrait pas obtenir de renfort.

Rudi Garcia désire un autre élément pour composer sa charnière centrale. Avec le départ de Fernando Marçal à Wolverhampton, l’entraineur des Gones s’est affaibli dans ce secteur. Problème ? L’effectif de l’ancien Marseillais contient déjà quatre défenseurs centraux (Marcelo, Denayer, Andersen et Diomandé). Si le technicien français souhaite se séparer d’Andersen (cantonné à un rôle de remplaçant), l’ancien de la Sampdoria est toujours dans les rangs lyonnais. Le Torino s’est renseigné sur la situation du Danois sans pour autant faire d’offre. Et en cas de non départ en défense, Garcia aura du mal à réaliser son souhait.

Garcia voudrait un joueur de Galatasaray

Le journal L’Équipe évoque le nom de Marcao comme potentielle arrivée dans le Rhône. Le Brésilien de 24 ans évolue au poste de défenseur central à Galatasaray. Le joueur est sous contrat jusqu’au mois de juin 2022 avec la formation d’Istanbul. Le coéquipier de Radamel Falcao est titulaire avec le dernier sixième de Super Lig (championnat turc). En ce début de saison, Galatasaray est premier avec deux victoires sen deux matchs de championnat.