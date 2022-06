Mercato concurrents OM : Rennes clarifie la situation de Majer !

Le PSG a été sacré champion de France mais n’a pas réalisé une grande saison. Le club parisien cherche à se renforcer et surtout au milieu de terrain pour accompagner Marco Verratti. Après l’échec menant à Aurélien Tchouameni, qui devrait s’engager au Real Madrid, Luis Campos aurait coché le nom de Lovro Majer, milieu offensif du Stade Rennais qui a réalisé une très bonne saison. Cependant, le club breton ne souhaiterait en aucun cas se séparer du Croate.

C’est l’année du changement pour le PSG, Luis Campos futur conseiller sportif du club prendra la relève de Leonardo devra bien recruter lors de ce mercato estival et à quasiment tous les postes. Le principal poste à pourvoir se trouve néanmoins au milieu de terrain. Si Marco Verratti semble sans doute indiscutable dans ce secteur, beaucoup d’autres joueurs sont invités au départ comme Herrera, Paredes notamment. L’idée du PSG serait de recruter des joueurs à ce poste.

Quasiment toutes les pistes risquent d’être compliquées comme celle de Paul Pogba, annoncé proche d’un retour à la Juventus, et Aurélien Tchouameni qui devrait très prochainement se diriger vers le Real Madrid. Avec ses échecs, la direction parisienne se serait renseigné sur Seko Fofana mais surtout sur un autre milieu de terrain de Ligue 1. Selon Footmercato, Lovro Majer aurait attiré l’attention du club de la capitale. Arrivé seulement il y a un an à Rennes du Dinamo Zagreb, l’international croate s’est distingué et ses performances ne sont pas passées inaperçues et surtout à Paris où Luis Campos serait très intéressé.

A LIRE AUSSI : Vente OM : « C’est le moment où jamais de bien vendre le club… »

Il n’y a pas de sujet à ce jour concernant Lovro Majer

Le PSG est donc intéressé par Lovro Majer. Cependant, le club rennais ne serait pas de cet avis et pourrait fermer toutes les portes concernant son international croate arrivé l’été dernier seulement. Le PSG pourrait alors essuyer un autre refus. Avec toutes les rumeurs menant à un transfert de Majer au PSG, le Stade Rennais a tenu à clarifier la situation au micro de France Bleu.

« Il n’y a pas de sujet à ce jour concernant Lovro Majer ». Stade Rennais – Source : France Bleu (08/06/2022)

#MercatoSRFC 🚨 LOVRO MAJER NE DEVRAIT PAS QUITTER RENNES CET ÉTÉ. Interrogés par @bleuarmorique, des personnes internes au Stade Rennais ont annoncé « qu’il n’y a pas de sujet à ce jour concernant Lovro #Majer« . ⬇ SUITE ⬇ pic.twitter.com/slrEdsvL4L — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) June 7, 2022

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Stade Rennais, Lovro Majer a encore des années de contrat en Bretagne. Pour les dirigeants rennais, un éventuel départ de leur milieu croate ne serait, en aucun cas, d’actualité. Alors que de nombreux joueurs pourraient déjà quitter Rennes cet été comme Nayef Aguerd, Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré, le club breton ne souhaiterait pas faire partir tous ses titulaires. Avec une belle saison et une qualification en Ligue Europa, Rennes veut continuer de progresser et cela passe en réussissant à garder des joueurs importants cet été et c’est le cas de Lovro Majer. Le PSG est donc prévenu.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Milik a pris une décision concernant son avenir?