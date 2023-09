Mercato Concurrents OM: Rennes laisse filer un de ses joueur en Turquie !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato autour des concurrents de l’OM (PSG, Rennes, Lyon, OGC Nice, RC Lens…). Le stade Rennais a officialisé ce mercredi le départ d’un de ses milieux de terrain vers la Turquie.

Rennes a officialisé le départ de son milieu de terrain Flavien Tait pour le club turc de Samsunspor où il a signé un contrat de trois ans. Arrivé en 2019 en provenance du SCO d’Angers contre 9 millions d’euros, le milieu de terrain a vu son temps de jeu considérablement diminuer au fil des saisons.

D’après les informations de Ouest-France, les dirigeants rennais ont libéré le joueur de son contrat après avoir négocié un pourcentage à la revente avec leurs homologues turcs.

Tait barré par la concurrence

Après des débuts délicats, le joueur de 30 ans avait réussi à se faire une place dans l’entrejeu, apportant sa patte technique aux Rouge et Noir. Durant ses quatre saisons en Bretagne où il a disputé 129 matchs (12 buts, 13 passes décisives), Tait a découvert les trois compétitions européennes (Ligue des champions, Ligue Europa et Conference League) avec quelques coups d’éclat à son actif, notamment face aux Spurs de Tottenham en 2021.

Disputant 38 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, le Français était encore un élément important de l’effectif de Bruno Génésio. Barré par les arrivées successives cet été d’Enzo Le Fée, Nemanja Matic ou Ludovic Blas, il n’avait pas joué une seule minute lors des quatre premières journées de Ligue 1.

« Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai pu croiser ici, vous m’avez tant apporté »

Le message d’adieu de Flavien Tait aux supporters rennais diffusé sur son compte Instagram. 🔴⚫️ pic.twitter.com/vVciGVtgZl — Actu SRFC (@ActuSRFC_) September 6, 2023

« Après 4 saisons il est venu le temps pour moi de vous dire au revoir, a écrit Flavien Tait sur son compte Instagram. Quand je repense à toutes ces années passées ensemble, les émotions sont fortes, et les souvenirs nombreux. Des débuts contrastés, et un travail acharné pour inverser la tendance et se mettre à la hauteur de l’ambition du club. La découverte des 3 compétitions européennes avec des soirées exceptionnelles, la sensation indescriptible de sentir le Roazhon vibrer, au rythme des buts, des passes décisives, et des victoires. Mon aventure bretonne m’a profondément changé, sportivement mais aussi humainement, ajoute-t-il. Je tiens à remercier toutes les personnes que j’ai pu croiser ici: entraineurs, staff, direction, coéquipiers, salariés du club, et évidemment vous supporters, qui m’avez tant apporté. Vous êtes l’âme de ce club et vous rendez chaque rencontre magique, à domicile comme à l’extérieur. »