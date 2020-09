Mercato concurrents OM : Rennes prêt à miser sur un international croate ?

L’avenir d’Édouard Mendy étant toujours aussi incertain, Rennes travaille à la venue d’un gardien. Et le club Breton prospecte à l’étranger pour ça.

Bien qu’annoncé proche de Chelsea, Edouard Mendy est pour l’instant toujours joueur du stade rennais. Malgré cette contrainte, le club entraîné par Julien Stephan travaille à la venue d’un gardien de but. Et après le Portugais Rui Silva, Rennes s’est penché sur le dossier d’un autre gardien membre de sa sélection nationale.

LE GARDIEN DE LA SÉLECTION CROATE EN APPROCHE ?

Selon « l’insider » YohZe, le Stade Rennais s’intéresse au gardien de but du Dinamo Zagreb Dominik Livakovic (25 ans). International croate, Livakovic était titulaire lors du dernier match de sa sélection face à l’équipe de France. Le gardien fait l’unanimité au sein de la direction bretonne. Néanmoins, le dossier s’annonce complexe, en raison du contrat à long terme de Livakovic avec Zagreb (2024) et de la situation d’Édouard Mendy n’arrange pas non plus les choses. Néanmoins, Rennes pourrait quand même tenter une approche dans les jours qui viennent.