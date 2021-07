Mercato concurrents OM : Rennes prêt à laisser filer un de ses défenseurs ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Rennes pourrait laisser filer son latéral gauche, Faitout Maouassa…

Après une saison et une participation à la Ligue des Champions, Rennes a changé de coach et va devoir se reconstruire. Bruno Genesio pourrait voir partir un de ses défenseurs. En effet, le Borussia Mönchengladbach s’est mis sur la piste du latéral gauche du Stade Rennais Faitout Maouassa. Selon FootMercato, « le club allemand ayant terminé 8ème de Bundesliga en 2020-2021 s’est rapproché de l’entourage du joueur de 23 ans. Rennes n’est pas contre l’idée de se séparer du joueur formé à l’AS Nancy Lorraine, dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec les pensionnaires du Roazhon Park. »

🚨Info : Faitout Maouassa 🇫🇷 pisté par le Borussia Mönchengladbach. Le latéral gauche de #Rennes est sous contrat jusqu’en juin 2022.https://t.co/FcSrc7P9H1 — Santi’ FM (@Santi_J_FM) July 13, 2021

Pour rappel, avant de prolonger la saison dernière, le latéral gauche était courtisé par l’Eintracht Francfort et son nom avait même été évoqué du côté de Manchester United. Maouassa avait avait évoqué son avenir avant de signer un contrat d’une année supplémentaire jusqu’en 2022…

Je suis ouvert à toutes propositions — Maouassa

« Forcément, avec la saison qu’on a faite, on est un petit peu tous sollicités. Mais moi, je suis bien à Rennes. Il y a la Coupe d’Europe et il n’y a pas vraiment de raisons que je parte. Je me sens super bien ici. Manchester United ? Ça ne me monte pas à la tête même si ça fait plaisir de voir que des clubs comme ça s’intéressent à moi. Ce n’est que du bonheur, mais je suis bien à Rennes, je me sens bien, et je garde les pieds sur terre. Je suis ouvert à toutes propositions. » Faitout Maouassa – source : Téléfoot (mai 2020)