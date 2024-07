Mercato concurrents OM : Rennes récupère des liquidités grâce à cet ancien joueur

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Stade Rennais, va récupérer des indemnités de transferts. En effet, l’ancien joueur du Stade Rennais Loum Tchaouna est transféré à la Lazio.

Comme annoncé ici, Loum Tchaouna s’est engagé avec la Lazio ✅. Le Stade Rennais 🔴⚫️ dispose d’un pourcentage à la revente de 40 % sur le deal qui monte à 8 M€. https://t.co/NKf4m8KuuV pic.twitter.com/PykmJidmtj — Sébastien Denis (@sebnonda) July 1, 2024

Changement de dimension pour Loum Tchaouna. Formé au SRFC, l’attaquant évoluait cette saison à la Salernitana, où il était arrivé en provenance de Rennes il y a un an pour quelques 3 millions d’euros. Le Franco-Tchadien de 20 ans quitte la Salernitana et rejoint la Lazio de Rome pour 8 millions d’euros. Auteur d’une saison pleine avec 33 matchs de championnat avec 4 buts et 4 passes décisives. Le jeune ailier français signe un contrat de 5 avec la Lazio. Rennes dispose d’un pourcentage à la revente d’environ 40%. Le club devrait récupérer un peu plus de 3 millions d’euros sur cette opération explique Sébastien Denis rédacteur en chef de Foot Mercato. Belle opération pour le club breton.

