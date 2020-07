Mercato concurrents OM : Rennes sur un jeune du Barça, le successeur de Rémy arrive au LOSC ? Un attaquant de Lyon vers le Real Madrid ?

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu de ce vendredi : Le Stade Rennais se penche sur un jeune défenseur du Barça, le LOSC a trouvé un accord avec le successeur de Rémy et un attaquant de Lyon vers le Real Madrid ?

Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais se penche sur un jeune défenseur du Barça…

FC Marseille vous propose les infos transfert des autres clubs de Ligue 1 à la lutte avec l’OM pour les places européennes. Le Stade Rennais souhaiterait renforcer sa défense. Le club breton penserait au recrutement de Jean-Clair Todibo, joueur du FC Barcelone prêté à Schalke 04 la saison dernière…

Rennes est depuis le début du mercato à la recherche d’un défenseur central prometteur. La priorité semble être Mohammed Salisu, le défenseur de Valladolid, mais le dossier est compliqué. Le nom d’Axel Disasi (22 ans, Stade de Reims) a aussi été souvent cité. Mais aujourd’hui, le Stade Rennais suivrait attentivement la situation de Jean-Clair Todibo (20 ans). Un nom qui a été évoqué à l’OM avant que la priorité, Leonardo Balerdi ne soit prêté par Dortmund…

25 millions d’euros pour Todibo

Le défenseur du FC Barcelone peu utilisé sous le maillot Blaugrana, s’était envolé pour Schalke 04 sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il est finalement retourné en Espagne à la fin de la saison, faute de moyens de la part de son club. Selon les informations de Mundo Deportivo, le Stade Rennais serait déterminé à s’offrir Jean-Clair Todibo cet été. À en croire le média espagnol, le club breton serait même le club qui pousse le plus actuellement pour le recrutement de l’ancien défenseur du TFC. Reste que les dirigeants barcelonais souhaitent 25M€. Affaire à suivre…

Mercato concurrent OM : Le LOSC a trouvé un accord avec le successeur de Rémy ?

Avec le départ programmé de deux de ses attaquants, le LOSC va se renforcer. Victor Osimhen se dirige vers le Napoli tandis que Loïc Rémy malgré l’échec sa visite médical à Benevento ne devrait pas retourner au LOSC. La piste menant à Burak Yilmaz est bouillante et les deux parties seraient même déjà d’accord…

Un contrat de deux ans pour Burak Yilmaz

Selon BeIN Sports, le LOSC serait intéressé par le capitaine et attaquant de Besiktas, Burak Yilmaz (35 ans). Lille aurait même transmis une première offre au club turc aux alentours d’1 million d’euros. L’international turc a participé à 25 matchs de championnat et à inscrit 13 buts et délivrés 7 passes décisives. En Turquie, dans des médias comme A Spor, on annonce que le joueur et le LOSC se seraient mis d’accord pour un contrat de deux ans. Christophe Galtier a confirmé l’intérêt lillois en conférence de presse.

Un coup à la José Fonte ?

« Est-ce qu’il va venir ? Il y a encore du chemin à faire. S’il venait, il y aurait d’autres arrivées à ce poste-là. Après le départ de Loïc (Rémy), on cherchait un joueur d’expérience. Il a 35 ans, joue beaucoup. Il ressemble en termes professionnels et de personnalité à José Fonte. C’est un leader d’équipe et de vestiaire. Il semble être intéressé par le projet. Luis me l’a présenté. Il m’intéresse. » Christophe Galtier – Source : L’Equipe (23/07/2020)

Mercato concurrent OM : Un attaquant de Lyon vers le Real Madrid ?

En fin de contrat avec Lyon en juin 2021, Memphis Depay ne devrait rester que si le club rhodanien parvient à obtenir une qualification en coupe d’Europe. L’international néerlandais voudrait profiter de Ligue des Champions en août pour pouvoir s’ouvrir la porte aux grands clubs. Les transferts internationaux se prolongeront jusqu’au 13 octobre, une aubaine pour Depay ?

Moins de 35M€ pour Depay ?

Selon Don Balon, Zinedine Zidane apprécie la polyvalence et les qualités techniques de l’attaquant de Lyon. Il aurait reçu un appel du club rhodanien où le club lyonnais proposerait son attaquant à un prix très bas. L’entourage du joueur pousse Depay à quitter Lyon afin de pouvoir étaler son talent au monde. Son rapport qualité-prix étant quasiment sans égal sur le marché des transferts cet été, Memphis Depay pourrait bien devenir une cible du club merengue dans les semaines à venir. Le Real Madrid veut s’assurer que l’état de son genou est parfait et aimerait enrôler l’attaquant à un prix inférieur à 35 millions d’euros.