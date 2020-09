Mercato Concurrents OM : Rennes veut récupérer la recrue la plus chère de l’histoire de Lyon ?

Rennes est parvenu à accrocher l’an dernier une qualification en Ligue des Champions via le Championnat et s’annonce encore comme un féroce concurrent de l’OM. Pas forcément celui dont on parle le plus et pourtant…

Il est peut-être sur le point de récupérer le joueur le plus cher d’un club beaucoup plus médiatique : Lyon. En effet, le Stade Rennais s’intéresse à Jeff Reine-Adélaïde qui a clairement affiché sa volonté de quitter le club entraîné par Rudi Garcia (voir plus bas).

Problème la direction lyonnaise en demande 30M€ après avoir acquis le joueur l’an dernier pour plus de 25M€ en provenance d’Angers. L’Équipe nous apprend aujourd’hui que Lyon pourrait être tenté par un arrière droit breton à inclure dans la transaction afin de faire baisser la note. Si Hamari Traoré vient de prolonger son contrat, l’espoir Brandan Soppy (18 ans) pourrait constituer une cible intéressante pour Lyon…

il doit y avoir des discussions pour parler d’un éventuel départ

« Il doit y avoir des échanges avec le club. Le discours de l’Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d’un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu’on trouve une solution. J’ai besoin d’avancer. »

Jeff Reine-Adélaïde – Source : L’Équipe (01 septembre 2020)