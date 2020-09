Mercato concurrents OM : #Garciadémission, une recrue, un départ côté Lyon, le Stade Rennais veut se renforcer en défense…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce samedi : #Garciadémission, une recrue, un départ côté Lyon, le Stade Rennais veut se renforcer en défense…

Mercato concurrent OM : Un gros départ, Garcia en mauvaise posture, une recrue… Le point sur la situation à Lyon !

Lyon a enregistré un nouveau départ : Bertrand Traoré. L’ailier a retrouvé la Premier League. En marge de ce transfert, un match nul face à Nîmes n’arrange pas la côte de Rudi Garcia…

Ce vendredi, Lyon a officialisé le départ de Bertrand Traoré vers Aston Villa pour plus de 20 millions d’euros. L’ancien joueur de l’Ajax retrouve l’Angleterre après son passage à Chelsea.

« Je suis ravi d’être de retour (en Angleterre). J’ai toujours voulu revenir en Premier League. Je devais également suivre ma propre voie et acquérir plus d’expérience. Je pense que c’est le bon moment pour revenir. Je pense que je reviens en tant que meilleur joueur, avec plus d’expérience. Et c’est le bon endroit pour moi »

Bertrand Traoré – Source : Aston Villa (18/09)

UNE CAMPAGNE #GARCIADEMISION LANCEE PAR LES SUPPORTERS LYONNAIS

En marge de ce départ, les hommes de Rudi Garica n’ont pris qu’un point de leur confrontation face à Nîmes. Un résultat décevant qui a créé une vague de #GarciaDémission chez les supporters lyonnais. Après moins d’un an au poste d’entraîneur, l’ancien marseillais connaît déjà une période difficile. Anthony Lopes a d’ailleurs pointé du doigt le manque de réalisme devant le but en après-match.

A LIRE AUSSI : OM : Trois absents à l’entraînement avant le match face au LOSC !

Le gardien portugais aura de la concurrence cette saison puisque le club a annoncé l’arrivée d’un nouveau joueur à son poste. Venu d’Allemagne, Julian Pollersbeck a signé 4 ans à Lyon pour remplacer Tatarusanu, parti pour l’AC Milan contre un montant de 500 000 euros.

Willkommen Julian ! 🇩🇪 L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien allemand Julian Pollersbeck en provenance d’Hambourg, qui vient de signer un contrat de 4 ans avec l’OL, soit jusqu’au 30 juin 2024.#WillkommenJulian pic.twitter.com/YT66REhtvD — Olympique Lyonnais (@OL) September 18, 2020

Mercato concurrent OM : Le Stade Rennais n’a pas terminé son recrutement !

L’effectif du Stade Rennais s’étoffe peu à peu. Si les bretons ont réussi à garder leurs cadres, ils entendent bien se renforcer pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Selon L’Equipe, la direction rennaise souhaiterait recruter un défenseur central de Ligue 1.

Qualifié en Ligue des Champions, le Stade Rennais continue sa progression et redevient un club important dans notre championnat français. Avec l’éclosion d’Edouardo Camavinga et la solidité apportée par Julien Stephan, les Bretons espèrent se renforcer, notamment au poste de défenseur central.

SIMAKAN PISTE PAR RENNES

Ce samedi, le journal L’Equipe a publié un article dans son édition du jour à propos d’un intérêt du Stade Rennais pour Mohamed Simakan. Le joueur du Racing Club de Strasbourg serait suivi par d’autres clubs en Europe et notamment l’AC Milan, l’Atalanta et le Bayer Leverkusen.

A LIRE AUSSI : OM : Pierre Ménès l’affirme, Villas-Boas a « commis une grosse erreur »…

Le quotidien sportif affirme que le RCSA est gourmand et réclamerait pas moins de 15 millions d’euros pour enrôler le natif de Marseille. La future vente d’Edouard Mendy à Chelsea devrait faire entrer des liquidités dans les caisses du Stade Rennais… Et potentiellement leur permettre d’avancer sur ce dossier 100% Ligue 1.