Mercato concurrents OM : Riolo s’inquiète pour l’OL

Selon Daniel Riolo, l’Olympique Lyonnais est en mauvaise posture. Le journaliste se demande si les dirigeants lyonnais parviendront à s’acquitter de la promesse faite à la D.N.C.G.

Pour rappel, l’OL a promis 100 millions d’euros de vente à la direction nationale du contrôle de gestion (D.N.C.G). Le club rhodanien n’a pas encore dépassé les 40 millions d’euros. Daniel Riolo s’exprime sur le sujet.

« Ça sent le moisi »

La situation de l’OL est chaque jour plus préoccupante… les semaines à venir vont être capitales pour le club. Fin de mercato, dncg… ça sent le moisi — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 23, 2024

Daniel Riolo, journaliste et chroniqueur sportif, a partagé ses impressions concernant la situation de l’Olympique Lyonnais en cette fin de mercato estival. « La situation de l’OL est chaque jour plus préoccupante… Les semaines à venir vont être capitales pour le club. Fin de mercato, D.N.C.G… ça sent le moisi », confie-t-il sur X (anciennement Twitter).

Quelles solutions pour l’OL ?

✍️ 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐨𝐮 𝐒𝐚𝐫𝐫 𝐚𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 Le défenseur s’est engagé en faveur du Racing en provenance de l’@OL. Il est désormais lié au club jusqu’en 2029#MercatoRCSA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 22, 2024

L’OL doit transférer un maximum de joueurs pour atteindre ses objectifs financiers. Selon les informations de L’Équipe, Mamadou Sarr a signé au RC Strasbourg jusqu’en 2029. Le prix du transfert s’élève à 10 millions d’euros. Le montant total des ventes se situe donc aux alentours des 35 millions d’euros, ce qui n’est toujours pas suffisant pour atteindre les 100 millions attendus. La vente de Sarr n’est que le premier transfert d’une longue série. L’Olympique lyonnais a mis tous ses joueurs à vendre. Les supporters des Gones ont peur de perdre des joueurs importants de l’équipe, notamment Alexandre Lacazette et Malick Fofana.

