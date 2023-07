Mercato concurrents OM : Un 3e joueur clé du RC Lens sur le départ ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Aujourd’hui, Lens fait les gros titres en Italie. Le Napoli, dernier vainqueur du Scudetto, aurait coché le nom de Kevin Danso pour venir remplacer Kim Min-Jae.

Après Loïs Openda et Seko Fofana, le RC Lens pourrait perdre un autre de ses cadres, en la personne de Kevin Danso. Le défenseur autrichien, qui s’est imposé comme le taulier de la défense lensoise et comme une référence à son poste en Ligue 1, est ardemment suivi par le Napoli.

Rudi Garcia, le nouvel entraîneur napolitain, souhaiterait que Danso vienne remplacer Kim Min-Jae, parti au Bayern Munich. Selon le média italien, Il Mattino, le président du Napoli, Aurelio de Laurentiis travaillerait actuellement en sous-marin pour s’attacher les services du défenseur central de 24 ans. Une offre d’environ 30 millions d’euros est évoquée.

Il Mattino : Rudi Garcia s’implique dans le dossier #Danso, l’entraîneur du Napoli aimerait avoir le défenseur de Lens à disposition dès la semaine prochaine. Il est convaincu que c’est le successeur parfait de Kim. Son prix est de 30M, De Laurentiis travaille discrètement en… pic.twitter.com/RwFQOeVrXA — GuillaumeMP (@Guillaumemp) July 26, 2023

Danso au Napoli de Rudi Garcia ?

Surfant sur l’énorme saison réalisée par leurs joueurs, les dirigeants lensois ont décidé de renflouer les caisses cet été. Malgré le retour de la Ligue des Champions au stade Bollaert, aucun cadre de la saison dernière ne sera retenu si une offre satisfaisante arrive sur la table.

Le RCL qui a déjà récupéré environ 70 millions d’euros grâce aux ventes de Loïs Openda et Seko Fofana pourrait donc ne pas s’arrêter là et Kevin Danso pourrait bientôt lui aussi quitter les Sang et Or.