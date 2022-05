Mercato concurrents OM : Un attaquant international français dans le viseur de l’OGC Nice ?

La saison est terminée et les premières rumeurs et informations sortent sur le mercato estival. L’OGC Nice, 5ème de Ligue 1, serait venu aux renseignements concernant la situation de Marcus Thuram. L’attaquant du Borussia Mönchengladbach, qui avait rejoint le club allemand en 2019 pour 12 millions d’euros en provenance de l’En Avant Guingamp. L’international français voit Nice s’intéresser à son profil, de plus son contrat se termine en juin 2023 et pourrait être recruté à bas prix.

L’OGC Nice serait intéressé pour signer l’attaquant français du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram cet été. Le club niçois, qui avait déjà tenté sa chance cet hiver, se positionne sur le dossier Thuram. Âgé de 24 ans et à un an de la fin de son contrat avec le club allemand, l’ancien attaquant de Guingamp est à un moment charnière de sa carrière. Auteur de 11 buts et 12 passes décisives en Bundesliga la saison dernière, Thuram est un attaquant qui dispose d’une belle côte en Europe et aurait pu signer à l’Inter Milan ou à Tottenham mais cela ne s’est pas produit. Ces performances lui ont permis de goûter à l’équipe de France (4 sélections) et d’être même présent à l’Euro.

A l’inverse de la saison passée, Marcus Thuram a réalisé une saison personnellement plus que compliquée avec seulement 3 buts et une passe décisive mais aussi collectivement puisque Monchengladbach a terminé à une 10ème place décevante. Avec l’absence de Coupe d’Europe, l’attaquant français pourrait aller voir ailleurs et Nice pourrait flairer la bonne affaire ! Évalué entre 10 et 15 millions d’euros, il pourrait rejoindre la côte d’Azur où son petit frère Khéphren évolue. Selon l’Equipe, le profil de Thuram, qui est un joueur expérimenté malgré son jeune âge, plait beaucoup à Christophe Galtier, le coach niçois. Le journal sportif annonce néanmoins que plusieurs clubs européens seraient intéressés comme les deux Milan en Italie. Après le départ d’Erling Haaland qui a laissé un grand vide, le Borussia Dortmund serait également à l’affût dans ce dossier pour renforcer son effectif.

