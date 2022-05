Mercato : Manchester City passe à l’action pour une priorité de l’OM !

Annoncé comme l’une des pistes prioritaires de Pablo Longoria, Isaak Touré est également courtisé par d’autres clubs, et non des moindres. Manchester City semble être clairement entrée dans la danse comme le révèle le journal l’Equipe ce vendredi.

En finissant le championnat sur la deuxième marche du podium, l’Olympique de Marseille s’est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Les dirigeants marseillais doivent maintenant s’activer pour renforcer l’Equipe de Jorge Sampaoli. Au travail depuis plusieurs semaines déjà sur le mercato estival, le président olympien semblait avancé sur un dossier prioritaire en défense, celui d’Isaak Touré. L’OM semblait le mieux placé pour attirer le défenseur havrais qui avait même était aperçu dans les travées de l’Orange Vélodrome. Mais aujourd’hui, il semblerait que le club marseillais ne soit plus seul sur le dossier et qu’il va falloir se méfier de la concurrence.

Manchester City entre dans la danse !

On apprenait ainsi récemment que Lyon était également sur le coup. Dans colonnes du journal l’Equipe ce vendre, on peut lire que Touré s’est rendu à Manchester à l’invitation de City pour y visiter les installations du Champion en titre. Le projet des Anglais est de recruter ce dernier cet été pour le prêter dans la foulée, sûrement à Troyes, un de leurs clubs partenaires. Le HAC attend un minimum de 5 M€ pour son jeune défenseur de 19 ans sous contrat jusqu’en 2023.

Cette semaine le président de l’OM Pablo Longoria a donné les grandes ligne du mercato olympien lors d’un entretien accordé à RMC Sport.

« Normalement je n’aime pas parler de situations individuelles. Le mercato c’est important, on doit améliorer l’effectif, on doit être exigeant. Des joueurs sont partis, il faut les remplacer. On veut un effectif court pour avoir une rotation entre les joueurs. Mais notre objectif est de construire un projet logique. Il y a plusieurs semaines on a commencé à travailler sur plusieurs dossiers, en attaque, au milieu de terrain avec le départ de Kamara. On réfléchit à comment améliorer l’effectif. Qui peut arriver à l’OM ? De plus en plus en France, on aime le mercato. C’est quelque chose d’italien. Je ne peux pas donner de noms. On travail dans le club. On discute avec Sampaoli. Ce qu’on peut promettre c’est beaucoup de travail pour augmenter la qualité de l’effectif. (…) C’est très important d’avoir de la compétitivité en Ligue des champions. C’est l’un de nos objectifs. On connaît la difficulté historique des clubs français qualifiés en C1 à enchaîner les compétitions, entre le championnat, la Ligue des champions… Le niveau d’exigence de la Ligue des champions, pas seulement physique mais surtout mental, est très important. Il faut être bien préparé mentalement pour être compétitif en Ligue des champions et régulier en championnat. Il sera donc important d’avoir des joueurs à la hauteur des exigences du club. Les commentaires de Jorge Sampaoli ne me gênent pas. Ils reflètent le niveau d’exigence que l’on a nous aussi en interne ». Pablo Longoria – source : RMC (25/05/2022)