Mercato concurrents OM: Un autre club sur Aouar, Juninho verrouille un autre milieu, Lille pourrait laisser partir un cadre et surveille un cadre de Serie A et une offre rennaise pour un champion d’Espagne

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

MERCATO CONCURRENTS OM: UN NOUVEAU CLUB SUR AOUAR, JUNINHO REFUSE DE PERDRE UN AUTRE MILIEU DE TERRAIN?

Les joueurs lyonnais ont, à tous les mercatos, une côte importante. En conséquence, nombre de joueurs pourraient quitter le navire dont Houssem Aouar et un autre milieu de terrain.

Comme Jean-Michel Aulas l’a annoncé, certains joueurs devraient quitter le club, à leur demande. Parmi ceux-là, Houssem Aouar pourrait changer d’air cet été. Le milieu de terrain français intéresse de nombreux clubs comme Arsenal, la Juventus ou encore le Real Madrid. Cependant, selon les informations de 10 sport, un autre club madrilène voudrait attirer le lyonnais puisque l’Atletico de Madrid serait venu aux renseignements. Si aucune offre n’a été transmise, les derniers champions d’Espagne surveillent donc le jeune milieu de terrain. Aouar ne serait pas le seul milieu de terrain lyonnais qui intéresse du monde.

FLAMENGO VEUT THIAGO MENDES EN PRÊT, JUNINHO REFUSE

Lyon devrait céder de nombreux joueurs cet été et Thiago Mendes pourrait être l’un d’entre eux. Le milieu de terrain intéresse Flamengo, qui voudrait remplacer Gerson, prochaine recrue de l’Olympique de Marseille. Le club brésilien voudrait se faire prêter le joueur mais Juninho, directeur sportif de Lyon, refuse cette éventualité, comme il l’a confié au média Torcedores.

« Il n’y a pas eu de contact avec Lyon, peut-être qu’ils ont parlé avec l’agent. En tout cas, nous n’avons aucun intérêt à le prêter. » Juninho – Source: Torcedores (23/06/2021)

Mercato concurrents OM: Lille pourrait laisser partir un cadre en Italie et surveille un gardien de Serie A ?

Burak Yilmaz intéresse plusieurs clubs en Europe, notamment en Italie. Lille regarde aussi de près la situation d’un gardien de but de Serie A.

Auteur d’une très grosse saison avec le LOSC, Burak Yilmaz ne manque pas de prétendants. Le buteur turc intéresse, selon les informations de TMW, un grand club italien puisque l’AC Milan serait intéressé par le profil du joueur. Athlétique, puissant et expérimenté, le Lillois a de quoi taper dans l’oeil du club milanais. Âgé de 35 ans, le prix de la transaction de devrait pas être très cher, a un an de la fin de son contrat. Si Yilmaz intéresse en Serie A, les dirigeants lillois jettent aussi un oeil de l’autre côté de Alpes pour trouver un remplaçant à Mike Maignan, déjà parti au Milan AC.

Lille surveille Pau Lopez, gardien de l’AS Roma ?

Depuis le départ de Mike Maignan, le poste de gardien de but reste vacant du côté de Lille. En effet, si les noms fusent, un nouveau concurrent vient de rentrer en lice. Selon les informations du Corriere dello Sport, le LOSC voudrait récupérer Pau Lopez, gardien de 26 de l’AS Roma, plus désiré par les Romains.

Mercato concurrents OM: Une offre rennaise pour un champion d’Espagne?

Rennes va profiter de ce mercato estival pour tenter de renforcer son effectif et de combler les départs. Les bretons visent un milieu de terrain de l’Atletico de Madrid dont les Cochonnerons ne veulent pas se séparer.

En quête de milieux de terrains pour combler le départ de Steven Nzonzi et probablement celui d’Eduardo Camavinga, Rennes multiplie les pistes. En effet, si le champion du monde français est d’ores et déjà retourner à l’AS Roma, Florian Maurice et Bruno Génésio travaillent pour lui trouver un successeur mais ont essuyé un refus. En effet, selon les informations de TVC Deportes, Rennes voudrait s’attacher les services de Hector Herrera, milieu de terrain de l’Atletico Madrid.

Simeone compte sur Hector Herrera pour la saison prochaine

Rennes aurait déjà fait parvenir une offre aux dirigeants de l’Atletico de Madrid à hauteur de 10M d’euros pour récupérer le joueur mexicain. Florian Maurice avait déjà tenté de le recruter lorsqu’il était en poste du côté de Lyon. Selon le journaliste d’Eurosport Tomas Goubin, Hector Herrera ne devrait pas quitter l’Atletico de Madrid cet été. Il serait dans les plans de Diego Simeone.