Mercato concurrents OM : Un cadre de Lyon plus proche que jamais de rejoindre un gros club européen ?

Selon la presse Hollandaise, le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman tient ses 2 premières recrues : le milieu de terrain de Liverpool Georginio Wijnaldum… et le capitaine de Lyon, Memphis Depay

Vers un retour de la « filière Oranje » au Barça ? le quotidien néerlandais AD annonce que le FC Barcelone a obtenu un accord total avec Georginio Wijnaldum (Liverpool) et Memphis Depay (Lyon). Le capitaine lyonnais et son ami proche étaient tous les 2 dans leur dernière année de contrat dans leurs clubs respectifs. Ça fait d’ailleurs un moment que le Barça courtise Memphis Depay. Leurs transferts devraient coûter entre 10 et 30 millions d’euros au FC Barcelone.

Arrivées conditionnées à des ventes ?

Même si un accord a été obtenu, le Barça attendrait des ventes pour pouvoir officialiser ces arrivées. Et ça pourrait vite arrivé : Arturo Vidal (Inter Milan) et Luis Suarez (Juventus) sont très proches de quitter le club Blaugrana. Le départ des 2 Sud-Américains, qui disposent de très gros salaires pourrait permettre au Barça de vite annoncer les arrivées de Depay et Wijnaldum en Catalogne.