Mercato concurrents OM : Un champion du monde 2014 à Monaco ?

Sans club depuis la fin de son contrat avec Dortmund, le 31 juin dernier, Mario Gotze va connaitre un troisième club professionnel dans sa carrière. Le nom de l’AS Monaco revient avec insistance…

Et si l’ASM frappait un gros coup sur ce mercato estival pas comme les autres (il se termine le 5 octobre à cause du coronavirus) ? Le club de la Principauté, par l’intermédiaire de son coach Niko Kovac, aurait entamé des discussions avec Mario Gotze, nous informe Le 10 Sport. L’unique buteur de la finale de Coupe du Monde 2014, au Brésil, face à l’Argentine (1-0) privilégierait un défi en Europe, ajoute le média. Kovac et Gotze se sont côtoyés en Bundesliga, et ce lien pourrait rendre les négociations plus accessibles aux Monégasques.

Mario Gotze, nouvelle star de l’ASM ?

Le club dirigé par le milliardaire russe, Dmitri Rybolovlev, aurait de quoi satisfaire l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund. À Monaco, le joueur resterait en Europe. Il gagnerait en temps de jeu, avec un statut plus affirmé qu’au BVB, et en termes de rémunération, l’ancien bavarois percevrait des émoluments à la hauteur de ses attentes. Même si la tendance à l’ASM ces derniers temps est plutôt au dégraissage, les dirigeants asémistes ne se priveraient pas d’une telle recrue, en cas de feux verts à tous les niveaux.