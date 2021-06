Mercato concurrents OM : Un champions du monde 2018 pour 0€ à Rennes, Aouar pisté par le Real Madrid, départ de l’AS Monaco pour cet attaquant?

Chaque semaine, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au programme ce dimanche : Un champions du monde 2018 pour 0€ à Rennes, Aouar pisté par le Real Madrid, départ de l’AS Monaco pour cet attaquant?

Mercato concurrents OM: Rennes pourrait récupérer un champion du Monde 2018 pour 0€?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le Stade Rennais doit renforcer son secteur défensif cet été après le départ libre de Damien Da Silva vers Lyon. Un champion du Monde 2018 pourrait être l’heureux élu.

Le Stade Rennais pourrait profiter des difficultés financières d’un des plus grands clubs européens. En effet, le FC Barcelone connaît de très grandes difficultés financières et se voit dans l’obligation de se séparer de nombreux joueurs considérés comme des poids pour le club. Dans ceux-là se trouve le champion du Monde 2018 Samuel Umtiti. Le défenseur central français, trop souvent blessé, ne rentre plus dans les plans des Blaugranas.

Retour en Ligue 1 pour Umtiti ?

Le Stade Rennais doit remplacer le départ de Damien Da Silva libre vers Lyon. Samuel Umtiti pourrait être un renfort de taille pour les bretons. En effet, la présence de Florian Maurice et de Bruno Genesio au sein du club serait un plus dans les négociations. En tant qu’ancien lyonnais, ils pourraient plus facilement attirer celui qui est passé par le Rhône de 2012 à 2016. Le club catalan serait sur le point de libérer son joueur.

Mercato concurrents OM: Nouveau point du chute pour ce buteur de l’AS Monaco ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Les Monégasques vont être très actifs sur le marché des transferts, que ce soit dans le sens des départs, comme dans celui des arrivées.

L’AS Monaco sera sûrement très actif sur le marché des transferts. Avec l’un des plus gros chéquiers du championnat de France et la qualification en Ligue des Champions, le club de la Principauté devrait beaucoup recruter. Paul Mitchell, directeur sportif du club, a même confirmé cette tendance.

« On est toujours aux aguets. Entre 4 et 7, c’est le turnover moyen. Mais on est conscients qu’on peut perdre tout le monde à tout moment, et on doit s’y préparer du mieux qu’on peut. Le président suit le chemin que l’on a choisi. Je ne sens pas de pression de sa part pour vendre. Ça peut arriver, car nos joueurs peuvent affoler le marché, mais on n’en a pas besoin. » Paul Mitchell – Source: L’Equipe (03/06/2021)

Jovetic rebondit à Grenade ?

En fin de contrat à l’AS Monaco, Jovetic est donc libre de s’engager librement là où il le souhaite. D’après les informations de AS, c’est à Grenade qu’il devrait rebondir, la nomination de l’ancien coach monégasque Robert Moreno pourrait peser dans la balance.

Mercato Concurrents OM: Le Real Madrid relance un cadre lyonnais ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Malgré le départ de Zinédine Zidane, le Real Madrid ne change pas ses pistes. En effet, un milieu de terrain lyonnais serait toujours sur les tablettes de la Maison Blanche.

Dernier 4e du championnat de Ligue 1, Lyon aura très certainement de trouver des liquidités cet été. En effet, une deuxième saison sans Ligue des Champions ne passe pas inaperçue dans les finances du club rhodanien. Si des rumeurs circulent sur les ventes de Joachim Andersen et de Moussa Dembélé, avoisinant les 30 millions d’euros chacune, un cadre lyonnais serait également sur les tablettes d’un top club européen.

Le Real Madrid chaud sur Aouar ?

Selon les informations de Fichajes, le Real Madrid apprécierait toujours autant le profil de Houssem Aouar. Le milieu de terrain est depuis plusieurs années surveillé par les dirigeants du club madrilènes. En fin de contrat en 2023, la transaction pourrait enfin s’effectuer. Le club lyonnais pourrait souhaiter vendre Aouar pour pouvoir profiter un peu de sa côte sur le marché des transferts avant qu’elle ne chute complètement. Le milieu de terrain du Real Madrid est en perte de vitesse et le profil de l’international espoir pourrait redynamiser le jeu de l’équipe de Carlo Ancelotti. La somme minimale demandée par Lyon serait de 25 millions d’euros.