Mercato concurrents OM : Un départ vers la Premier League à au moins 35M€ pour le LOSC ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Lille, comme beaucoup de clubs de Ligue 1, va devoir vendre pour renflouer ses caisses cet été. Un de ses milieux de terrain pourrait rapporter gros !

Comme l’OM, Bordeaux ou encore l’ASSE, le LOSC va devoir rééquilibrer ses comptes. L’Equipe affirme même que la direction du club nordiste va devoir trouver 95 millions d’euros pour combler son déficit, un montant qui devrait être en partie généré par la vente de joueurs. Un milieu de terrain aurait une grosse cote en Premier League.

Leicester prêt à mettre 35M€ pour racheter la dernière année de contrat de Soumaré ?

En effet, selon le Daily Star, Leicester serait prêt à mettre 35M€ pour obtenir Boubakary Soumaré. Un joli montant quand on sait que le milieu de terrain ne dispose plus que d’un an de contrat (2022) et qu’il n' »tait pas titulaire en début de saison. Le milieu de terrain de 22 ans était déjà annoncé du côté de Chelsea la saison dernière, Manchester United et Tottenham seraient également sur les rangs.

Le chiffre : 40

C’est le nombre de matchs disputés par Soumaré cette saison avec le LOSC toutes compétitions confondues (29 en Ligue 1, 3 en Europa League et 3 en Coupe de France). Il a débuté 18 rencontre du championnat de France…