Mercato concurrents OM : Un gros flop de Lyon sur le départ, Rennes tente un Barcelonais et Vieira (OGC Nice) veut encore recruter…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les grosses infos et rumeurs des concurrents de l’OM. Au menu ce lundi : un flop de Lyon sur le départ, Rennes tente un Barcelonais et Patrick Vieira (OGC Nice) qui songe encore à recruter…



Un club italien prêt a récupérer ce gros flop (recrue la plus chère de l’histoire) de Lyon ?

Lyon perd ses éléments depuis quelques jours. Le club a décidé de vendre certains joueurs suite à la non qualification en coupe d’Europe en 2020-21. Et la recrue la plus chère de l’histoire pourrait faire ses bagages…

Un an après son arrivée dans le Rhône, Joachim Andersen (24 ans) pourrait déjà replier bagages et repartir en Serie A. Selon Sky Italia, le Torino aurait fait une offre aux dirigeants lyonnais pour récupérer le Danois. Les négociations se dirigeraient vers un prêt payant de 3 M€, nous rapporte le média italien, avec une option d’achat fixée à 17 M€. Suffisant pour convaincre Jean-Michel Aulas, Juninho et toute la direction rhodanienne ?

Direction Turin pour Andersen ?

L’été dernier, le défenseur avait été recruté à prix d’or à la Sampdoria. Avec un transfert à 30 M€ (bonus compris), Andersen est devenu la recrue la plus chère des Gones. Bémol, depuis son arrivée à Lyon, le joueur n’a pas trouvé ses marques et passe plus de temps sur le banc des remplaçants que sur le terrain. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la formation entrainée par Rudi Garcia, le numéro 3 pourrait avoir des envies d’ailleurs. Surtout que l’ancien entraineur de l’OM n’a pas l’air de compter sur l’ancien de la Sampdoria. Lors de la dernière rencontre des Lyonnais en Ligue 1 (0-0 face à Nîmes), Andersen a pris place sur le…… banc.

Ce joueur du Barça pourrait rebondir à Rennes

Jean-Clair Todibo (20 ans) pourrait prendre la direction du Stade Rennais. Les Bretons sembleraient en pôle position pour accueillir le défenseur du Barça.

Un temps courtisé par l’Olympique de Marseille, Jean-Clair Todibo pourrait atterrir à Rennes d’ici la fin du mercato. Le média Sport.fr nous informe que l’ancien Toulousain serait en balance entre deux clubs : le Stade Rennais et le Napoli. Mais la qualification en Ligue des champions du club français pourrait faire la différence sur le dernier septième de Serie A, ajoute le média sportif. Et le club catalan, demandeur de 25 M€ dans un premier temps, aurait revu ses positions à la baisse…

Rennes a l’avantage sur Naples pour Todibo ?

Lors du dernier mercato hivernal, le jeune prodige défenseur avait été prêté à Schalke 04, en Allemagne. Sous le maillot des Bleus Royaux, le joueur a disputé 10 matchs, toutes compétions confondues. De retour à Barcelone, la direction catalane ne compte pas sur son joueur et espère tirer un transfert sec dans l’opération. En quête d’un défenseur central pour appréhender au mieux sa saison (championnat, C1 et coupe de France), le Stade Rennais aurait donc une longueur d’avance sur le Napoli. Pour rappel, Jean-Clair Todibo est sous contrat jusqu’au mois de juin 2023 avec le FC Barcelone.

Patrick Vieira annonce (encore) des recrues

L’entraineur de l’OGC Nice, Patrick Vieira, a évoqué le mercato du club en conférence de presse d’après match. L’ancien international chez les Bleus songe à recruter encore, après sept arrivés lors de cette période de mutation.

Ils s’appellent Robson Bambu, Hassane Kamara, Morgan Schneiderlin, Flavius Daniluic, Jordan Lotomba, Amine Gouiri et Rony Lopes. Ces sept joueurs ont rejoint la Côte d’Azur, et plus précisément l’OGC Nice, lors de ce mercato estival. Et leur entraineur Patrick Vieira réfléchit à d’autres arrivées avant la clôture de cette période de mutation (5 octobre). L’ancien international tricolore l’a évoqué en conférence de presse, au sortir du match perdu (3-0) face au PSG.

Discussions attendues entre Patrick Vieira, Jean-Pierre Rivière et Julien Fournier

« Vous n’êtes pas au courant de tout. Le club travaille toujours pour tenter d’améliorer l’effectif. Au niveau des arrivés, on a très bien travaillé. Des joueurs risquent de partir, d’autres vont arriver. Nous allons nous poser avec Julien Fournier et le président pour se pencher sur l’effectif. »

Patrick Vieira – Source : Conférence de presse 20/09/20

Stat :

L’OGC Nice a débuté la saison 2020-21 avec 2 victoires, face à Lens (2-1), puis à Strasbourg (2-0). Cependant, le GYM reste sur 3 défaites depuis : une en amicale face à Monaco (3-2), et les deux autres en championnat (à Montpellier, 3-1, et face au PSG, 0-3). Les Aiglons sont 10eme au classement.