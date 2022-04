Mercato concurrents OM : Un gros chèque assuré pour le LOSC ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Le lOSC va vendre plusieurs éléments bankable cette était et aurait déjà bouclé une rentrée de 30M€ pour un de ses titulaires…

David, Sanches et Botman devraient quitter Lille contre de grosses sommes cet été. Selon des informations de Fabrizio Romano, journaliste italien, l’AC Milan est proche de conclure un accord pour le transfert Sven Botman l’été prochain. Selon RMC, le montant du transfert pourrait s’élever à 30M€. Le défenseur de 22 ans dispose d’un contrat avec le LOSC jusqu’en 2025.

« L’AC Milan est sur le point de conclure l’accord avec Sven Botman en tant que première recrue pour la saison prochaine, travail en cours. Les pourparlers avancent comme prévu depuis des mois. L’AC Milan s’efforce de parvenir bientôt à un accord complet avec Lille – Botman est prêt à accepter leur proposition. » Fabrizio Romano – source : Twitter (05/04/2022)

AC Milan are really close to complete Sven Botman deal as first signing for the next season, work in progress. Talks are advanced as planned for months. 🔴🇳🇱 #ACMilan

AC Milan are working to reach full agreement with Lille soon – Botman is ready to accept their proposal. pic.twitter.com/cNv9bCXfpc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2022