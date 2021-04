Mercato concurrents OM : Un gros chèque pour le LOSC, le PSG veut jouer un mauvais tour à Bielsa, Lyon cible une pépite de la Juventus…

FCMarseille vous propose l’actualité mercato des concurrents directs de l’OM (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Au menu ce mercredi : Un gros chèque pour le LOSC, le PSG veut jouer un mauvais tour à Bielsa, Lyon cible une pépite de la Juventus…

Mercato concurrents OM : Le PSG vise une cible de Bielsa pour l’après Draxler ?

Le PSG aurait coché le nom d’un milieu offensif pisté par Rennes l’été dernier…

L’été dernier Rennes était très ambitieux sur le mercato après l’obtention de sa qualification pour la Ligue des Champions. Le club breton a même été annoncé en concurrence avec le Leeds Marcelo Bielsa concernant le milieu offensif de l’Udinese : Rodrigo de Paul. L’international argentin de 26 ans n’a pas quitté la Série A surement à cause des exigences financières de l’Udinese, qui réclamait entre 30 et 35M€… Un montant que pourrait miser le PSG cet été…

Rodrigo de Paul dans le viseur du PSG ?

En effet, selon la chaîne de télévision italienne Sportitalia, le PSG surveillerait attentivement Rodrigo De Paul. Son profil plairait au directeur Leonardo mais aussi au nouveau coach, son compatriote Mauricio Pochettino. Le club parisien pourrait aligner les 30M€ demandés par l’Udinese afin de remplacer l’international allemand Julian Draxler, qui partira Paris libre en juin…

Mercato concurrents OM : Aulas veut arracher une pépite italienne à la Juventus !

Juninho et Jean-Michel Aulas seraient prêt à tenter le coup du très prometteur Nicolo Rovella.

Lyon va devoir se renforcer lors du mercato estival 2021. Avec les probables départs d’Houssem Aouar et Memphis Depay, le directeur sportif brésilien Juninho va avoir du pain sur la planche.

De nombreux clubs le suivent : Lyon, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan

Un joueur serait déjà pisté au milieu ! En effet, selon son agent qui s’est exprimé dans les colonnes de Tuttosport, Lyon suit de très près l’évolution de Nicolo Rovella. Le jeune milieu défensif qui appartient à la Juventus est prêté au Genoa depuis cet hiver et s’est bien intégré. Prometteur, il serait suivi par plusieurs autres écuries.

« C’est un gars différent, il a une intelligence supérieure à la moyenne. Il est jeune, mais il a une grande personnalité et a tout d’un vrai grand joueur. De nombreux clubs le suivent : Lyon, l’Atlético de Madrid, l’Inter Milan. La Juventus Turin le suit tous les week-end. On verra ce qui est le mieux pour lui à l’avenir. La perspective de le voir en concurrence avec les milieux de la Juventus la saison prochaine ne me fait pas peur. Je connais bien Nicolo, plus le niveau est élevé, plus il est excité et performant. » L’Agent du joueur – Source : Tuttosport

Mercato concurrents OM : Un très gros chèque arrive au LOSC en provenance de Premier League?

Le Lillois Boubakary Soumaré est très courtisé, plusieurs clubs anglais seraient prêts à lâcher les millions d’euros pour s’attacher ses services !

Devenu un joueur important au LOSC sous les ordres de Christophe Galtier, Boubakary Soumaré est l’un des joueurs les plus courtisés de Ligue 1. Selon le Daily Star, Leicester, Tottenham ou encore Manchester United seraient prêt à s’attacher ses services pour la saison prochaine.

UN CHEQUE DE 35M D’EUROS POUR BOUBAKARY SOUMARÉ?

Le média anglais affirme également que les Foxes seraient en pôle position dans ce dossier. Annoncé comme un futur talent du football français, l’international espoir est décrit comme « le futur Pogba » par le Daily Star.

Pour faire signer le milieu de terrain de 22 ans, les dirigeants de Leicester seraient prêts à lâcher un chèque de 35 millions d’euros soit environ 30 millions de Livres Sterling. Un gros chèque pourrait donc arriver au LOSC dans les prochains mois après l’énorme vente de Victor Osimhen l’été dernier.