Mercato concurrents OM : Un international français va quitter Lyon !

Le journaliste de TF1 Julien Maynard a annoncé sur son compte Twitter que Tanguy Ndombélé ne restera pas à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. Les dirigeants rhodaniens ont pris la décision de ne pas lever l’option d’achat de l’international français, qui va donc retourner à Tottenham, 4ème de Premier League et qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.

Présent en conférence de presse avant le match qui opposait Lyon et Angers, Tanguy Ndombélé était focalisé sur ses objectifs avec son club.

« Tout est encore possible. Il reste 9 matchs de L1 et la Coupe d’Europe. Tout le monde est motivé, les joueurs, le staff et le club. On a été irrégulier depuis le début de saison et on reste un groupe de qualité. On a les capacités de bien finir. Les échéances à venir nous motivent. On a assez d’effectif donc c’est bien d’être encore en coupe. On est concentré sur le championnat et la coupe. Mon adaptation ? je me sens de mieux en mieux. J’espère apporter sur le sprint final. J’aurais aimé que l’on soit mieux placé. On n’est pas satisfait du classement et on veut gagner le plus de matchs possibles » Tanguy Ndombélé – Source : Conférence de presse (01/04/2022)