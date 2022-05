OM Mercato: Ali Cho attend ?

Alors que l’on faisait état d’un intérêt prononcé de la part du Bétis Séville, les derniers jours , il semblerait que l’Olympique de Marseille ne soit pas hors course pour l’arrivée de Mohamed Ali Cho. Selon les informations de La Provence, l’ailier considérerait toujours cette piste mais attendrait d’avoir quelques informations supplémentaires avant de prendre sa décision.

Le dossier Mohamed Ali Cho est loin d’avoir livré tous ses secrets. Il y a quelques jours alors que l’OM semblait favori pour accueillir la jeune pépite Française, on apprenait que le Bétis Séville était désormais le club le mieux placé pour sa signature. Le joueur semblait avoir été séduit par les pensionnaires de Liga et son entraineur, Manuel Pelligrini. Une réunion entre ses agents et les dirigeants espagnols devait voir le jour cette semaine. Un coup dur pour Pablo Longoria qui s’était personnellement impliqué dans ce dossier pour le finaliser au plus vite, conscient du potentiel de l’angevin. Si l’affaire prenait un mauvais virage, il semblerait que rien n’est perdu concernant Cho.

Cho très intéressé par une arrivée à Marseille ?

Très courtisé, Mohamed-Ali Cho semble vouloir prendre son temps pour accepter la meilleure proposition selon ses critères. Si l’option de l’étranger est tentante, signer dans un club comme l’Olympique de Marseille à son âge avec la perspective de disputer la LDC est une possibilité qui pourrait faire pencher la balance du côté phocéen. Selon les informations de La Provence, le natif de Stains verrait toujours une arrivée à l’OM d’un bon œil et comme une belle option. Néanmoins, il aimerait connaitre la décision de la DNCG concernant les finances du club et celle du TAS dans le dossier Pape Gueye pour être rassuré sur les ambitions de Marseille et sa marge de manoeuvre sur le mercato. Nul doute que Pablo Longoria fera tout pour rassurer au plus vite le joueur de 18 ans sur ces points afin de finaliser son arrivée le plus vite possible.

Selon @laprovence, Mohamed-Ali Cho verrait d’un très bon oeil l’option #OM. Avant de se positionner, il aimerait connaître la décision de la DNCG et celle du Tribunal arbitral du sport dans le dossier Pape Gueye. — OManiaque (@OManiaque) May 27, 2022

Angers veut un paiement cash et Ali Cho un gros salaire ?

Selon FootMercato, « les clubs sont d’accord sur le montant du transfert (12 M€), mais pas sur l’échelonnement des paiements. Le SCO veut un paiement cash, tandis que Marseille veut payer en plusieurs fois. » De plus, l’attaquant franco-marocain de 18 ans serait très gourmand en salaire, Pablo Longoria ne serait pas prêt à accéder aux demandes du joueur.

