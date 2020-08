Mercato concurrents OM : Un joueur clé de l’OGC Nice ne ferme pas la porte à un départ, un Lyonnais pisté en Angleterre et l’AS Monaco proche de prendre un gros chèque ! 

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce lundi : Un joueur clé de l’OGC Nice ne ferme pas la porte à un départ, un Lyonnais pisté en Angleterre et l’AS Monaco proche de prendre un gros chèque !

Mercato concurrents OM : Un jouEUr clé de Nice pose sa condition pour un départ !

Bien que convoité, Youcef Atal se sent bien à Nice. Le latéral droit algérien ne ferme pas complètement la porte à un départ… Mais il n’ira pas n’importe où.

Auteur d’une première saison brillante sous les couleurs de l’OGC Nice, Youcef Atal (24 ans), n’a pas pu confirmer les belles promesses entrevues en 2019-2020. La faute à une vilaine blessure au genou qui a mis fin à sa saison en décembre. Revanchard, l’Algérien veut rester à Nice lors de ce mercato estival, pour jouer la ligue Europa, et montrer qu’il n’est pas juste un « one season wonder ».

« Le jour où je devrais partir de Nice, ça sera pour un très grand club. »

Comme le joueur l’a confirmé en interview pour le journal L’Équipe, il sera à Nice la saison prochaine… Sauf si un gros club venait à toquer à la porte :

« Déjà, je n’ai pas fait une seconde saison pleine et il faut que j’en fasse une avec la Ligue Europa, ma première Coupe d’Europe, s’est justifié Youcef Atal auprès du journal L’Équipe. Je suis bien ici. Le jour où je devrai partir de Nice, ce sera pour un très grand club. Le niveau monte avec la concurrence et ça nous fait déjà du bien. »

Et Atal a raison d’évoquer la concurrence. L’OGC Nice a recruté à son poste le jeune Suisse Jordan Lotomba, qui va tenter de déloger l’Algérien de son poste.

Mercato concurrents OM : un gros chèque à venir pour l’AS Monaco ?

Auteur de débuts convaincants cette année, le jeune défenseur français de l’AS Monaco, Benoit Badiashile (19 ans), est très convoité en Europe. Il pourrait rapporter un gros chèque à son club formateur !

Auteur de 16 matchs en L1 cette saison, Benoit Badiashile a été l’une des révélations de la saison à Monaco. Ses bonnes performances ont attiré l’œil de plusieurs clubs européens. Certains (Real Madrid, Manchester United) se contentent d’observer pour l’instant. Mais l’un d’entre eux est clairement passé à la vitesse supérieure ces dernières semaines.

Une GROSSE offre concrète du Bayer Leverkusen

Cinquième de la dernière Bundesliga et qualifié pour l’Europa League, le Bayer Leverkusen a fait de Benoit Badiashile une priorité absolue pour ce mercato estival. Foot Mercato nous apprend que le club allemand a déjà formulé une offre ferme à hauteur de 25 millions d’euros pour recruter le jeune défenseur français. Offre refusée par l’ASM. Le club de la Principauté attend au minimum 30 millions pour libérer Badiashile, sous contrat jusqu’en 2024. Les positions des deux formations sont assez proches et un accord pourrait intervenir dans les jours qui viennent. Nul doute qu’un départ du jeune français serait un coup dur pour Niko Kovac, qui va sans doute perdre aussi Kamil Glik. Mais avec l’argent gagné par ce transfert, l’ASM pourra recruter un solide remplaçant…

Mercato concurrents OM : Un indésirable lyonnais convoité en Angleterre

Décevant depuis quelques temps, l’ailier lyonnais Bertrand Traoré ne sera pas retenu en cas de belle offre. Et ça tombe bien, il a des prétendants en Angleterre !

Bertrand Traoré a été l’un des grands perdants de l’arrivée de Rudi Garcia à Lyon. Son temps de jeu s’est réduit depuis l’arrivée de l’ancien coach de l’OM. Et le récent changement de système en 3-5-2 amenuise encore plus ses chances de jouer. Du coup, le Burkinabé a été placé sur la liste des transferts par l’OL, qui ne serait pas contre se séparer de son imposant salaire. Et leur souhait pourrait se réaliser bientôt…

Traoré a des prétendants en Angleterre

Formé à Chelsea, Traoré n’a pas été oublié outre-manche. Selon Sky Sports, Newcastle, Everton, Crystal Palace et Leicester sont intéressés par les services du Burkinabé. Devenu persona non grata à Lyon, un retour en Angleterre pourrait l’aider à relancer sa carrière. Traoré restera sans doute au sein de l’effectif Lyonnais tant qu’ils seront engagés en Champions League. Mais tout devrait se débloquer après… Lyon attend au minimum 15 millions d’euros pour son joueur.