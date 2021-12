Jonathan David réalise un très bon début de saison avec Lille. Ses performances ne seraient pas passées inaperçues puisqu’Arsenal serait intéressé par son profil.

Il est l’un des joueurs clé de Lille cette saison. Jonathan David rayonne et montre tout son talent avec ses performances depuis le début de la saison. En effet, l’attaquant de 21 ans est l’actuel meilleur buteur du championnat de France avec 12 réalisations.

Dans toute l’Europe, les performances de Jonathan David ne sont pas passées inaperçues et certaines équipes seraient prêtes à se rapprocher de Lille lors du mercato hivernal qui ouvre ses portes à partir de demain.

Arsenal intéressé par Jonathan David

À en croire les informations révélées par The Athletic, Arsenal serait très intéressé par le profil du Canadien. En effet, les Gunners ne savent pas encore ce qu’il en sera de l’avenir d’Alexandre Lacazette et de Pierre-Emerick Aubameyang et Jonathan David pourrait arriver pour les remplacer. Si aucune offre n’a été formulée jusqu’à présent, Arsenal suivrait également Alexander Isak.

Dernièrement, l’agent de Jonathan David avait même annoncé que son client disputait sa dernière saison sous la tunique lilloise. Reste à savoir s’il pliera ses bagages dès cet hiver ou l’été prochain.