Jonathan Ikoné devrait bientôt s’engager avec la Fiorentina. L’attaquant lillois est attendu aujourd’hui pour passer sa visite médicale en Italie. Il signera un contrat de 5 ans.

La rumeur est dans l’air depuis plusieurs semaines. Jonathan Ikoné va bel et bien quitter Lille pour s’engager avec la Fiorentina dans les prochains jours.

Arrivé au LOSC en 2018, l’ailier droit va être transféré en Italie pour un montant de 15 millions d’euros et 10% à la revente d’après les informations de Fabrizio Romano. L’international français est attendu aujourd’hui à Florence pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de 5 ans.

Acheté à Paris pour un montant de 5 millions d’euros, c’est une belle plus-value qui attend les dirigeants de Lille. Toutefois, le club de la capitale devrait toucher pas moins de 50% de la plus-value lilloise. Après avoir remporté le titre de champion de France avec les Dogues la saison dernière, Jonathan Ikoné part donc rejoindre l’actuel 7e de Serie A. De son côté, Olivier Létang a informé que le départ de Jonathan Ikoné devrait être compensé par un achat lors du mercato hivernal.

