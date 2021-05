Mercato concurrents OM : Un Lillois plaît en Premier League, Aulas chipe un cadre du Stade Rennais, Depay vers Barcelone…

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos mercato des concurrents OM ! Au menu ce lundi : Un Lillois plaît en Premier League, Aulas chipe un cadre du Stade Rennais, Depay vers Barcelone…

Mercato concurrents OM: Manchester United sous le charme d’un Lillois !

Arrivé à Lille l'été dernier en provenance de l'Ajax Amsterdam, Sven Botman jouit d'une belle côte en Europe. Le défenseur central hollandais pourrait déjà quitter le nord de la France pour l'Angleterre où Liverpool et même Manchester United seraient sur sa piste.

A Lille, de nombreux joueurs devraient quitter le club cet été. En effet, l’actuel leader du championnat de France a besoin de vendre des joueurs pour rentrer dans les clous de la DNCG. Si Mike Maignan devrait s’en aller vers le Milan AC, d’autres cadres de l’effectif du LOSC pourrait suivre.

Manchester United sous le charme de Botman

En effet, Sven Botman pourrait quitter le LOSC cet été. Suivi de près par Liverpool, Manchester United semble être également très intéressé par le profil du Néerlandais.

« C’est un grand compliment quand vous entendez que ces clubs sont intéressés. Je mentirais si je disais que cela ne m’intéresse pas – c’est la première fois que de si grands clubs sont liés à moi – mais c’était le début car en janvier, je n’étais à Lille que depuis une demi-saison. C’était agréable à entendre, mais je me concentrais sur Lille et je continue à le faire. Après la saison, je vais profiter des vacances et voir ce qui se passe ensuite. » Sven Botman – Source: The Athletic (16/05/2021)

Mercato concurrents OM: L’avenir de Koeman influence le transfert de Depay au Barça ?

Depuis le mercato estival 2020, Memphis Depay est l'une des cibles prioritaires du FC Barcelone. Son ancien sélectionneur Ronald Koeman voudrait absolument faire venir le Lyonnais mais son avenir incertain en Catalogne pourrait redistribuer les cartes.

Annoncé depuis l’été dernier du côté du FC Barcelone, Memphis Depay pourrait voir son transfert être plus compliqué de prévu. Libre à la fin de la saison, le numéro 10 lyonnais voudrait rejoindre la Catalogne notamment puisque son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas est le coach du Barça. En effet, Ronald Koeman a quitté son poste à la tête des Oranjes pour pouvoir entraîner le club catalan. Cependant, les mauvais résultats des Blaugranas pourraient influencer le futur des deux néerlandais.

Koeman viré, depay oublié ?

Barcelone a réalisé une mauvaise saison et Koeman pourrait en payer les frais. Le hollandais a des chances d’être destitué de son poste à cause de ses résultats décevants. Ce départ pourrait donc empêcher Memphis Depay d’arborer la tunique catalane. En effet, Koeman est celui qui souhaite le plus voir son ancien capitaine en sélection venir à Barcelone. Son départ pourrait donc plus que freiner l’affaire, pourtant bien partie. La possibilité de voir Depay rester à Lyon n’est donc pas impossible…

Mercato concurrents OM: Aulas s’empare d’un cadre du Stade Rennais (pour 0€) !

Damien Da Silva, en fin de contrat avec le Stade Rennais, a trouvé un accord avec Lyon. Un contrat de deux saisons est prévu.

Si le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes mais certains clubs de Ligue 1 commence déjà à faire des affaires. Les Lyonnais risquent de ne pas disputer la Ligue des Champions pour la deuxième saison d’affilée. Les Gones auront sûrement besoin de se renforcer cet été pour tenter d’accrocher le podium l’année prochaine. Les grandes manœuvres ont d’ores et déjà débuté pour les dirigeants de l’OL.

Da Silva d'accord avec Lyon

Alors qu’il était annoncé en Grèce, Damien Da Silva est tombé d’accord avec Lyon. Le capitaine du Stade Rennais, en fin de contrat avec son club, rejoindra le Rhône pour les deux prochaines saisons. Le portugais viendra renforcer le secteur défensif des Gones. Pour rappel, Lyon risque de perdre des joueurs comme Jason Denayer pourrait quitter le club dès cet été.