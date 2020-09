Mercato concurrents OM : Un milieu du LOSC vers le Milan ?

Poussé vers la sortie par le LOSC, le milieu de terrain Boubakary Soumaré pourrait rebondir chez un géant italien. Le joueur formé au PSG serait convoité par le Milan AC.

Il fait partie des joueurs autorisés à partir. Et selon la Gazzetta Dello Sport, Boubakary Soumaré a la cote en Italie et son profil plaît aux dirigeants du Milan AC. Le jeune milieu de terrain français (21 ans) a été écarté quelque temps de l’équipe première la saison passée après avoir refusé d’aller à Newcastle alors que Lille et le club anglais avaient trouvé un accord. On ne sait pas encore s’il sera intéressé par le challenge milanais.

SOUMARÉ, SIMPLE PLAN B du milan ?

Pour le moment, le Milan n’a transmis aucune offre au LOSC. En effet, le club italien souhaite toujours faire revenir Tiémoué Bakayoko (Chelsea) et l’ancien monégasque est leur priorité absolue. Les discussions avec Chelsea sont actuellement difficiles, mais pas totalement rompues. En cas d’échec total, le Milan pourrait se rabattre sur le milieu de terrain du LOSC. Un transfert de Soumaré pourrait se conclure entre 25 et 35 millions d’euros.