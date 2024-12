Mercato concurrents OM : Un premier départ acté du côté de Lyon?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Ecarté, Gift Orban pourrait rejoindre Galatasaray !

Départ en Turquie pour Gift Orban? Le Nigérian pourrait rejoindre Victor Osimhen à Galatasaray dès cet hiver d’après Fotomaç. En difficulté à Lyon et écarté depuis plusieurs semaines maintenant, l’attaquant pourrait retrouver son compatriote dans le club de Süper Lig.

🚨 𝗟𝗘 𝗚𝗔𝗟𝗔𝗧𝗔𝗦𝗔𝗥𝗔𝗬 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗥 𝗚𝗜𝗙𝗧 𝗢𝗥𝗕𝗔𝗡 ! 🇹🇷👀 🇳🇬🤝 Victor Osimhen serait en train de pousser son compatriote à rejoindre le club turc. Pour rappel, le dernier match disputé par l’attaquant nigérian au service de l’OL, c’était le 7 novembre… pic.twitter.com/oVlUO5h1Qj — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 10, 2024

Mikautadze traverse une période difficile à l’OL, se contentant de matchs peu médiatisés et de minutes de jeu limitées. Lors du match contre Auxerre (2-2), il avait pourtant marqué un doublé, mais après cela, il n’a joué que cinq petites minutes lors du match nul contre Lille (1-1). Une situation frustrante pour un attaquant qui a brillé lors du dernier Euro, inscrivant trois buts et délivrant une passe décisive en quatre matchs. Il avait également connu une excellente saison à Metz (13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs de Ligue 1), ce qui avait suscité des attentes lors de son retour à Lyon. L’attaquant, ancien joueur de l’Ajax, espérait un retour plus marquant dans son club formateur, mais la réalité semble différente. D’autant que l’OL, qui a investi 18,5 millions d’euros en juillet pour le recruter, commence à se poser des questions sur l’avenir de Mikautadze.

Mikautadze, vers un prêt avec OA de 20M€ à la Juve ?

L’Olympique Lyonnais, actuellement 5e en Ligue 1, doit faire face à des défis financiers après la rétrogradation à titre conservatoire par la DNCG. Dans ce contexte, la question d’un départ de Mikautadze pourrait se poser. Les joueurs comme Rayan Cherki et Malick Fofana, jugés indispensables par l’entraîneur, ont une forte valeur marchande, ce qui est moins le cas pour Mikautadze. Cette situation a attiré l’attention de la Juventus, qui cherche à renforcer son attaque cet hiver. Après les incertitudes concernant Arkadiusz Milik et la volonté de faire souffler Dusan Vlahovic, la Vieille Dame aurait placé Mikautadze dans sa liste de cibles, selon Tuttosport.

Les Bianconeri, déjà intéressés par l’attaquant lyonnais l’été dernier, pourraient revenir à la charge en janvier. Ils envisageraient une offre de prêt avec option d’achat, évaluée à 20 millions d’euros. Gift Orban, également poussé vers la sortie, ne devrait pas rapporter une telle somme. Cette situation pourrait donc ouvrir la voie à un départ de Mikautadze durant le mercato hivernal.