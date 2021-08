Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce jeudi : Une arrivée à Lille, un joueur lyonnais espère partir, Rennes doublé par une équipe anglaise

MERCATO CONCURRENTS OM : LE LOSC OFFICIALISE L’ARRIVÉE D’UN PROMETTEUR MILIEU DE TERRAIN !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce jeudi, les Lillois officialisent l’arrivée d’un milieu de terrai belge !

L’Olympique de Marseille a enchaîné les recrues et est le club qui a le plus recruté en Ligue 1 lors de ce mercato d’été 2021. Pablo Longoria n’a pas chômé mais les autres présidents et directeurs sportifs des clubs français commencent également à accélérer.

JE SUIS VRAIMENT CONTENT D’ÊTRE ENFIN ICI — ONANA

En effet, après l’AS Monaco qui a officialisé ce mercredi la venue de Myron Boadu, c’est le LOSC qui confirme l’arrivée d’un joueur ! Cette fois-ci, il s’agit d’un milieu de terrain qui évoluait à Hambourg : Amadou Onana.

« J’ai reçu un accueil super chaleureux de la part de tout le monde au club. Je suis vraiment content d’être enfin ici, dans un club avec de belles infrastructures. Que demander de mieux ? C’est le rêve de tout jeune joueur d’évoluer en Ligue 1, dans un club historique comme le LOSC, champion de France en titre, qui va participer à la Champions League. Ce sont des moments magiques. Rien que d’imaginer entendre l’hymne, ça me donne des frissons. » Amadou Onana – Source : LOSC (05/08/21)

MERCATO CONCURRENTS OM : LA PÉPITE LYONNAISE NE PENSE QU’À ARSENAL !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Toujours dans l’optique de quitter le club lyonnais, Houssem Aouar suivrait de près la situation d’Arsenal.

Le club lyonnais n’a pas réalisé la saison qu’il espérait… Mais avec le départ de Rudi Garcia, une nouvelle ère commence. Peter Bosz est le nouveau coach de Lyon et espère redonner un peu de vie et de style de jeu à une équipe qui en a besoin.

Après le départ de Memphis Depay, les Lyonnais peuvent craindre de perdre l’un de leur meilleur joueur. En effet, annoncé sur le départ à de nombreuses reprises, Houssem Aouar pourrait enfin quitter son club de formation dès cet été.

AOUAR NE COMPREND PAS CE QU’ATTEND ARSENAL !

Selon les informations du Sun en Angleterre, le milieu de terrain et son entourage suivraient de près le mercato d’Arsenal, club où il espère évoluer la saison prochaine.

Il ne comprendrait d’ailleurs pas pourquoi les Gunners voudraient lâcher entre 50 et 60M€ pour Martin Ødegaard ou James Maddison alors que Jean-Michel Aulas se contenterait de 20 à 25M€ pour lâcher Houssem Aouar. L’international français vise clairement le club de Premier League et voudrait passer cette étape dans sa carrière dès cet été.

MERCATO CONCURRENTS OM : UNE PISTE RENNAISE S’ÉLOIGNE DU CÔTÉ DE L’ANGLETERRE ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Alors que le Stade Rennais était dans la course pour Jens Cajuste, ce dernier semble se diriger vers Brentford.

Retournement de situation dans le dossier Jens Cajuste. Alors que le Stade Rennais semblait être bien positionné dans ce dossier, le milieu défensif suédois semble s’éloigner de la Bretagne. À en croire les informations révélées par le média Sportbladet, c’est Brentford qui semble avoir pris l’ascendant dans le dossier Jens Cajuste. Récemment promue en Premier League, l’équipe anglaise serait parvenue à convaincre le joueur de Midtjylland.

BRENTFORD A PROPOSÉ PLUS QUE RENNES

Toujours selon les informations de Sportbladet, la proposition des nouveaux pensionnaires de Premier League s’élèverait à 15 millions d’euros tandis que l’offre du Stade Rennais ne dépassait pas les 12 millions d’euros. De plus, un autre argument semble être en défaveur des Bretons puisque le FC Midtjylland et Brentford appartiennent tous les deux à Matthew Benham. Face à ce retournement de situation, l’équipe de Bruno Génésio est désormais contrainte de se diriger vers d’autres pistes. Reste à savoir quels profils seront désormais étudiés.