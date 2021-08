Après un transfert avorté du côté de Liverpool cet hiver, Duje Ćaleta-Car se dirige vers un départ de l’Olympique de Marseille cet été. Le défenseur croate fait partie des joueurs « bankables » et ne sera pas retenu en cas de belle offre. West-Ham pourrait revenir à la charge.

Son départ semble inéluctable cet été. Après avoir déjà été sur le point de quitter l’OM pour rejoindre Liverpool cet hiver, l’avenir de Duje Ćaleta-Car semble s’écrire loin de Marseille la saison prochaine. À l’instar de Boubacar Kamara, il fait partie des joueurs considérés comme l’une des valeurs marchandes les plus importantes de l’effectif. En effet, Transfermarkt estime la valeur du défenseur central croate à 25 millions d’euros. Pablo Longoria le sait, il doit vendre des joueurs pour poursuivre son mercato estival. En cas de belle offre, le président olympien pourrait accepter de se séparer du natif de Šibenik. Duje Ćaleta-Car ne manquerait pas de prétendants. Ces dernières semaines, West-Ham, Brighton, Naples ou encore l’AC Milan avaient manifesté leur intérêt. Le premier d’entre eux pourrait revenir à la charge dans les prochains jours.

West-Ham toujours à l’affût sur Ćaleta-Car

Dans son édition du jour, La Provence apporte des détails supplémentaires sur le dossier Duje Ćaleta-Car. À en croire leurs informations, West-Ham serait toujours intéressé par le profil du défenseur central pour renforcer son effectif la saison prochaine. Alors qu’aucune offre n’est arrivée sur la table des dirigeants, l’intérêt des Hammers pour l’international croate ne date pas d’hier. En effet, le club londonien a fait part de son intérêt depuis de nombreux mois et pourrait donc revenir à la charge dans les prochains jours. Ce qui est sur, c’est que l’OM a besoin de liquidités pour poursuivre son mercato estival. Une offre située autour entre 15 et 20 millions d’euros pourrait certainement satisfaire les dirigeants olympiens. Reste à savoir si West-Ham souhaiterait proposer ce montant pour s’attacher les services du Croate.

Il faut un équilibre financier, donc il faut vendre des joueurs – Pablo Longoria

Il y a un mois, Pablo Longoria avait tenu à rappeler que l’OM était dans la nécessité de vendre pour équilibrer ses comptes et poursuivre son mercato estival dans de bonnes conditions.

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, nous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)