Mercato concurrents OM : une vente déjà dans les tuyaux à Monaco

Jean Lucas a complètement disparu des radars. Il n’a plus joué avec l’AS Monaco depuis le 27 octobre dernier. Le milieu de terrain souhaite quitter le rocher au plus vite et rester en Europe. Le Sporting Portugal s’intéresse à lui et pourrait arriver à un accord avec Monaco pour le prochain mercato.

Jean Lucas pourrait quitter l’AS Monaco. Le Brésilien est arrivé en Ligue 1 en 2019, à l’OL en provenance de Flamengo contre 8 millions d’euros. Mais en une saison et demie, il ne s’impose pas dans le onze Lyonnais. Il ne joue que 25 matchs, toutes compétitions confondues et marque trois buts. Lucas rejoint le Stade Brestois, en prêt, durant l’hiver 2021. Il joue 17 matchs en Bretagne, mais ne marque aucun but. Durant l’été 2021, il est recruté définitivement par l’AS Monaco. Mais le joueur de 24 ans n’y arrive toujours pas. Il a joué, à date, 49 matchs, toutes compétitions confondues pour seulement deux buts et deux passes décisives. Le milieu de terrain n’a pas disputé la moindre minute depuis le match de phase de poule de Ligue Europa contre Ferencvaros, en octobre dernier.

Jean Lucas, milieu de Monaco, voudrait aller au Sporting [@Record_Portugal] pic.twitter.com/JmUXkhYAKI — Sporting CP 🇫🇷 (@SportingCP_fra) April 26, 2023

Un départ au Sporting pour Jean Lucas?

En gros manque de temps de jeu Jean Lucas veut quitter l’AS Monaco. Au mercato d’hiver, le joueur avait reçu une offre pour retourner au Brésil, mais il l’a décliné. Le milieu de terrain souhaite rester en Europe. Selon les informations des quotidiens Ojogo et Record, le Sporting Portugal souhaiterait recruter le Brésilien. Les Lisboètes auraient transmis une première offre à Monaco, refusée. Le club du rocher en demande 10 millions d’euros. Un accord pourrait être trouvé rapidement entre les deux clubs. Lucas pourrait ne pas être le seul Monégasque à partir. Nübel devrait retourner au Bayern à la fin de son prêt. Disasi est courtisé en Premier League. Et Volland n’est pas sûr de prolonger.

