Mercato concurrents OM: Villas-Boas annonce un coup de tonnerre au PSG, Nice et Rennes au coude à coude et le dossier Galtier bientôt réglé

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici le recap des infos mercato des concurrents de l’OM du jour !

MERCATO CONCURRENT OM : VILLAS BOAS ANNONCE UN COUP DE TONNERRE À VENIR AU PSG !

Le mercato de l’Olympique de Marseille va être particulièrement animé cet été. Du côté des concurrents, il pourrait y avoir également de gros mouvements. A Paris, l’avenir de Kylian Mbappé pourrait se jouer dans les semaines à venir. L’international français pourrait ainsi quitter le club de la capitale.

Kylian Mbappé va-t-il quitter Paris pour rejoindre le Real dès cet été ? Si les dirigeants parisiens affichent leur ferme intention de conserver l’international français, ce dernier rêve visiblement toujours de revêtir la tunique madrilène. Dans une interview accordée au magazine allemand Sport Bild, l’ancien entraîneur de l’Olympique de André Villas Boas s’est exprimé sur l’avenir de l’attaquant du PSG. Le technicien portugais ne voit pas Mbappé rester au Paris Saint Germain.

LA MEILLEURE CHOSE QU’IL PUISSE FAIRE EST DE QUITTER LE PSG

« Kylian Mbappé finira tôt ou tard au Real Madrid, la meilleure chose qu’il puisse faire est de quitter le PSG […] Cristiano aussi a signé pour le Real Madrid en étant une star à Manchester United et est devenu encore meilleur au Real ». André Villas-Boas – Source : Sport Bild

MBAPPÉ A DEMANDÉ À PARTIR. — RIOLO

Il y a quelques jours au micro de RMC, Daniel Riolo avait lui aussi évoqué l’avenir de Kylian Mbappé. Selon lui ce dernier aurait émis la volonté de quitter le Paris Saint-Germain dès cet été !

« Je sais que Mbappé a demandé à partir. Mais c’est compliqué car il faut trouver un club qui a l’argent pour le payer. Il ne veut pas rester, car il ne croit pas au projet de Leonardo. » Daniel Riolo – Source: RMC Sports (21/06/2021)

Mercato concurrents OM: Duel entre les deux clubs pour un ancien défenseur de Liverpool

Le Stade Rennais et l’OGC Nice sont en concurrence dans un dossier prestigieux. Les deux clubs de Ligue 1 pistent un ancien défenseur central de Liverpool.

L’Olympique de Marseille n’est pas le seul club à tenter de flairer les bons coups. En effet, la Ligue 1 risque de connaître une très belle évolution puisque, en plus des tops équipes habituelles, des clubs comme Nice ou Rennes veulent être compétitif pour la saison prochaine. Ces deux écuries sont d’ailleurs en concurrence dans un dossier très intéressant qui mène à un ancien défenseur de Liverpool.

Ozan Kabak pisté par Nice et rennes ?

Selon les informations de Bild Sport, Ozan Kabak serait sur les tablettes de l’OGC Nice et du Stade Rennais. Le défenseur de Schalke 04, prêté à Liverpool depuis le mois de janvier, n’a pas été conservé par les Reds. De retour en Allemagne, Kabak devrait quitter le club qui vient de descendre en seconde division après une saison catastrophique. L’international turc dispose d’un bon de sortie à hauteur de 15 millions d’euros. Leicester ou encore Newcastle sont également sur le coup.

Mercato concurrents OM: Nice finalement prêt à payer cher pour Christophe Galtier ?

Alors qu’Olivier Létang, président du LOSC, affirmait récemment que les négociations n’avançaient pas avec Nice dans le dossier Galtier, l’affaire pourrait finalement se conclure d’ici peu.

La reprise des entraînements approche à grands pas mais l’OGC Nice et Lille ne savent toujours pas qui sera sur leur banc la saison prochaine. En effet, le dossier Christophe Galtier bloque les deux écuries puisque l’entraîneur français est totalement d’accord avec Nice mais Lille entend bien profiter de la dernière année de contrat du Marseillais pour encaisser un joli chèque. Longtemps en désaccord, les deux club pourrait conclure l’affaire d’ici peu.

« On n’a pas d’accord avec Nice. Les discussions avancent très peu. Comme je le dis à chaque fois, on a un entraîneur, Christophe, qui est sous contrat avec nous. Les contrats existent et sont faits pour être respectés. On est un club qui doit être respecté. On ne vient pas s’essuyer les pieds sur le LOSC comme ça. » Olivier Létang – Source: BFM Lille (23/06/2021)

NICE D’ACCORD POUR PAYER 8 MILLIONS POUR RECRUTER GALTIER ?

Malgré toute cette période de confusion, L’Equipe nous apprend que la situation pourrait très prochainement se décanter. Selon le quotidien sportif, Nice serait prêt à payer 8M d’euros pour récupérer le champion de France avec le LOSC. Lille espérait, initialement, 10 millions pour se séparer de son entraîneur. Les discussions continuent mais un accord serait très proche. Une bonne nouvelle pour les Niçois à seulement trois jours de la reprise de leur entraînement.