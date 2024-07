Mercato concurrents OM: Wahi direction la PL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Elye Wahi est toujours dans le viseur de Chelsea, l’attaquant lensois de 20 ans était déjà dans le viseur du club londonien l’été passé. L’intérêt des bleus est toujours présent, le club attend de savoir à quel prix lance et prêt à céder le jeune international français. Aujourd’hui, on apprends que d’autres club anglais seraient intéressé.

Arrivé à Lens en provenance de Montpellier après une grosse saison de Ligue 1 (19 buts, 5 passes décisives à 19 ans) contre 30 millions pourrait quitter le nord après seulement une saison passée. En effet, Chelsea déjà intéressé l’été passé, vise toujours Elye Wahi, l’été dernier l’attaquant avait fait le choix de la raison. En s’engageant avec le RC Lens pour s’assurer son développement et son temps de jeu. Néanmoins l’attaquant de 21 ans n’a pas été à la hauteur des attentes, il n’a surtout pas réussi à faire oublier Loïs Openda dans le nord (21 buts 4 passes décisives). Hormis les stats 12 buts et 4 passes décisives en 36 matchs, c’est l’attitude qui a fait défaut à Elye Wahi jugé très nonchalant. Tout le contraire d’Openda très combatif, c’est ce qui a charmé les supporters lensois.

Wahi plaît en PL

En plus de Chelsea, c’est West Ham et Leicester City qui seraient intéressé par l’international espoir français selon l’équipe. Elye Wahi et le RC Lens auraient trouvé un accord pour un transfert lors de ce mercato estival. Le Racing club de Lens souhaite en tirer au moins 35 millions pour rembourser le transfert. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club nordiste. Selon l’équipe Chelsea s’est bel et bien positionnée dans le dossier. Toujours d’après le quotidien un autre club s’est manifesté d’une manière plus concrète. En cas de départ de l’ancien montpelliérain le club nordiste sera dans l’obligation de recruter un renfort en attaque après avoir perdu Morgan Guilavogui. Reste à voir si Elye Wahi veut prouver que c’était une saison d’adaptation à Lens ou si il veut relever un autre défi ailleurs.