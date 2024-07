Mercato concurrents : Rennes veut jouer un sale coup à l’OM !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Ça continue de bouger à Rennes dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Ce mardi, on apprend qu’une pépite du BVB pourrait rejoindre la Bretagne.

Après avoir perdu Enzo Le Fée, Terrier, Rennes est sur le point de perdre les 2 frères Doué, Bourigeaud, Theate. Le Stade Rennais pourrait se séparer de Lorenz Assignon. Le club entraîner par Julien Stéphan pourrait recruter une pépite du Borussia Dortmund. Ce talent précoce qui a commencé sa carrière professionnelle très jeune pourrait rejoindre la Bretagne durant ce mercato estival. Il s’agit du célèbre Youssoufa Moukoko le jeune ailier virevoltant de 19 ans. Le directeur sportif rennais Frédéric Massara compte bien tenir ses promesses, « Je vais faire le maximum pour aider le club à grandir encore et poursuivre le projet. J’ai la certitude que l’on peut faire du bon travail, il y a toutes les conditions pour réussir : la force des actionnaires, un club solide et des joueurs de qualité. On est bien positionné pour faire quelque chose qui plaise à la ville et aux supporters » avait-il déclaré au début du mercato.

Rennes et l’OM sur la même piste ?

🚨🔴⚫️ Le Stade Rennais 🇫🇷 essaye de réaliser un gros coup en ciblant l’attaquant du BVB 🇩🇪, Youssoufa Moukoko 🇩🇪. Le joueur chercherait à quitter le club outre-Rhin. 🗞️- @footmercato / #MercatoSRFC pic.twitter.com/aZYZmhqVot — Roazhon Média (@roazhonmedia) July 29, 2024

Le club Breton aurait coché le nom de Youssoufa Moukoko, le jeune joueur allemand est sous contrat jusqu’en 2026 avec le BVB. Le joueur a du mal à exploiter son plein potentiel cette saison il a disputé 27 matchs, il n’a été titulaire que 6 fois, néanmoins le numéro 18 de Dortmund a quand même inscrit 6 buts. D’après les médias allemands l’entourage du joueur va discuter avec le Borussia Dortmund, afin de déterminer si son départ se fera sous forme de prêt de transfert sec ou de prêt avec option d’achat obligatoire.

La valeur marchande du gaucher et estimée à environ 22 millions d’euros. Le Stade Rennais combien rester très actif sur le dossier malgré une concurrence rude. Effectivement plusieurs clubs s’intéresseraient à Youssoufa Moukoko, le Betis Séville, la Real Sociedad ou encore l’Olympique de Marseille. Le club sudiste aimerait aussi s’attacher les services de l’attaquant virevoltant. Reste à voir quelle destination le joueur allemand choisira pour continuer son développement.

lire aussi: Mercato OM : Visite médicale ce mardi pour Ismaila Sarr !