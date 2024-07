Mercato concurrents OM: le Bayern envoie une grosse offre à Rennes !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le jeune crack Rennais devrait quitter son club formateur cet été. Il intéresse énormément de grands clubs européens. Le Bayern a transmit une grosse offre.

Désiré Doué, l’ailier gauche du Stade Rennais en contrat jusqu’en 2026, âgé de 19 ans. Il est courtisé par les plus grands clubs européens. Tel que Chelsea, le Paris Saint-Germain, le Bayern Leverkusen, Manchester United ou encore Arsenal Malgré l’intérêt de tous les clubs européens le jeune international espoir français aimerait rester dans son pays. C’est bien le Paris Saint-Germain qui pourrait avoir le dernier mot dans le dossier Désiré Doué, à la recherche de jeunes talents français, le profil semble parfait. Le Stade Rennais ne devrait pas réussir à faire rester son joueur au vu des nombreux clubs qui le convoite.

Le Bayern Munich envoi une offre de 55 millions ?

D’après les informations il y a quelques semaines de Florian Plettenberg journaliste de Sky Sport Germany , c’est le Bayern Munich qui se serait intéressé dans ce dossier. Le joueur international espoir Français serait dans short-list du club bavarois. Rennes et le Bayern ont déjà marchandé ensemble avec le grand espoir Matys Tel et garde de bon contact. Reste à voir si le jeune Français, sera intéressé par le projet allemand. Aujourd’hui RMC sport annonce que le Bayern a formulé une offre de 55 millions d’euros bonus compris au club Breton afin de s’attacher les services de Désirer Doué. Le club bavarois avait déjà formulé une offre de 30 millions d’euros +5 bonus refuser par Rennes. Le Paris Saint-Germain souhaite aussi recruter le jeune rennais, après avoir formulé une offre de 45 millions d’euros bonus compris. Le club de la capitale devrait transmettre une nouvelle offre afin d’espérer recruter le jeune talent international espoir français. De son côté le joueur ne sait pas quel sera sa destination finale et attend de voir ce que les clubs proposent.

lire aussi: Mercato OM : Manchester United a une clause de rachat pour Greenwood !