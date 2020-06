Mercato : Contrairement à ce que dit Eyraud, tous les joueurs de l’OM sont à vendre ?

Si le président Eyraud n’a pas évoqué la situation de Kamara et Caleta Car, il a par contre affirmé sur Europe 1 que ses cadres Thauvin, Payet et Mandanda seraient olympien la saison prochaine. La situation ne serait pas aussi claire…

En effet, le quotidien la Provence ce discours ne devrait pas résister à la réalité économique du moment. Le journal local précise même que « tout le monde est à vendre, murmure-t-on au centre Robert Louis-Dreyfus, à rebrousse-poil de la communication présidentielle. » L’OM a besoin de faire rentrer de l’argent et toute offre sera donc étudiée…

Interrogé mardi sur Europe 1 concernant le mercato de Steve Mandanda, Florian Thauvin ou Dimitri Payet, Eyraud a affirmé que ces trois là resteraient au club.

ON ENTRE DANS UNE PHASE OÙ LES PERFORMANCES SPORTIVES SONT PRIORITAIRES — EYRAUD

« Il n’y aura pas de grandes soldes à l’OM, a ainsi déclaré le président olympien. Pendant quatre ans, Il y a eu des investissements massifs pour remanier le club. Nous n’avons pas tout bien fait. Il y a eu des échecs mais aussi des succès. Le club est club est revenu au plus haut niveau du football français et a disputé une finale de Ligue Europa. Après une troisième saison complète, il retrouve la ligue des champions. Quid d’un départ de Mandanda, Payet et Thauvin ? Bien sûr qu’ils seront là avec un maillot marseillais. Il y a une volonté d’être le plus compétitif possible mais sur la base d’un mode économique pérenne. On ne peut pas soutenir un investissement aussi massif pendant une période aussi longue. On entre dans une phase où les performances sportives sont prioritaires mais avec un modèle économique pérenne. » Jacques-Henri Eyraud – source : Europe 1